أشرف عبد الباقي يشارك الصور الأولى من فيلم السادة الأفاضل

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أشرف عبدالباقي علي مشاركة جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع انستجرام، الصور الأولى من فيلم السادة الأفاضل.

الصور الأولى من فيلم السادة الأفاضل

وظهر أشرف عبد الباقي في الصور بجانب أبطال فيلم السادة الأفاضل،وعلق: مين عارف إحنا بنعمل ايه؟.

ابطال فيلم السادة الأفاضل

وفيلم السادة الأفاضل من إخراج كريم الشناوي، تأليف مصطفى صقر، ويشارك في بطولته أيضًا طه دسوقي، أشرف عبدالباقي، انتصار، بيومي فؤاد، ومحمد شاهين، هنادي مهنا، علي صبحي، وآخرين.

احدث اعمال أشرف عبدالباقي

وتعاقد أشرف عبدالباقي مؤخرًا على مسلسل على ضهر راجل، بطولة كزبرة، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة وإنتاج مها سليم، ويجسد خلاله أشرف شخصية رجل وحيد يبحث عن عائلته، أما كزبرة فيظهر خلال أحداث المسلسل بشخصية ورداني وهو شاب فقير يسعى للثراء، والعمل مكون من 10 حلقات، ومقرر عرضه عبر منصة شاهد.

اخر اعمال أشرف عبدالباقي

وكان اخر اعمال أشرف عبدالباقي هو مشاركته في دراما رمضان الماضي، مسلسل قلبي مفتاحه، والعمل مكون من 15 حلقة، بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبدالباقي، دياب، أحمد خالد صالح، سماء إبراهيم، وعايدة رياض، تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.

أخر أعمال المخرج كريم الشناوي

بينما كان أخر أعمال المخرج كريم الشناوي، هو مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته أمينة خليل، وأحمد السعدني، ومحمد شاهين، ويسرا اللوزي، وصفاء الطوخي، وياسمينا العبد، وهو من تأليف مريم نعوم.