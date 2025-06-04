الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد الفنانة ولاء الشريف لانطلاقة جديدة مع مسلسل فات الميعاد، الذي يجمع مجموعة من النجوم البارزين على رأسهم أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي ومحمود البزاوي والمسلسل من إخراج سعد هنداوي، ومن المتوقع أن يتم عرضه قريباً على قناة dmc وفقاً لما أعلنت عنه الشركة المتحدة.

ولاء الشريف تجسد شخصية زوجة أحمد صفوت في فات الميعاد

تتقمص ولاء الشريف شخصية الزوجة للفنان أحمد صفوت، حيث تدور الأحداث حول أزمة أسرية تلقي بظلالها على حياتهما بسبب موضوع الإنجاب ولكن وسط هذه التحديات، يمثل الحب الدافع الأساسي الذي يحاولان من خلاله التغلب على الصعوبات التي تواجههما.

نجاح التعاون الفني

هذا العمل يمثل التعاون الثاني بين أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي، حيث سطرا معاً قصص النجاح في مسلسل الآنسة فرح الذي استمر لخمس مواسم منذ عام 2019.

تفاصيل إنتاج المسلسل

يتكون مسلسل فات الميعاد من 30 حلقة، كتبه كل من عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد ويمثّل الإنتاج لشركة سكوير ميديا تحت إشراف المنتج إبراهيم حمودة، ليشكلا معاً مشروعاً درامياً ينتظره الجمهور بشغف.

نجوم العمل والفريق الفني