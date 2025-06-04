نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوقوف بجبل عرفة وصلاة العيد من المسجد الحرام بمكة المكرمة مباشرة على قناة اقرأ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنقل قناة اقرأ غدا على الهواء مباشرة بداية الساعة التاسعة صباحا وحتى صلاة العشاء وقوف حجاج بيت الله بجبل عرفة، الذي يعد الركن الأعظم في المناسك، ثم متابعة نفرة الحجيج إلى مزدلفة.

كما تقوم القناة في اليوم التالي ١٠ ذو الحجة بنقل مباشر لصلاة العيد من المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ومن ناحية أخرى، تواصل القناة يوميا عرض باقة متنوعة من أهم البرامج الدينية والثقافية والفقرات التي تلقي الضوء على شعيرة الحج، وتوضيح الأثر الكبير الذي يحدثه ركن الحج في نفس المؤمن وسلوكه وحياته.