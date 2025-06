نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. تامر حسني يتألق بحفل عالمي فى ختام العام الدراسي للجامعة البريطانية.. ويغني مع محمد ثروت "المقص" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجامعة البريطانية بالشروق واحدة من أضخم الحفلات الطلابية التي أحياها الميجا ستار تامر حسني فى ختام العام الدراسي ومرور 20 عاما علي إقامة ال BUE بمصر.

وصول تامر حسني واستقبال حافل

حضر تامر حسني بصحبة شقيقه المنتج حسام حسني ومدير أعماله الـ DJ العالمي تامر يحيى، وكان في استقبالهم منظم الحفل مصطفى أبو دشيش "موستيك".

انطلاقة قوية بعروض نارية وأغنيات مميزة

بدأ الحفل قويًا حيث صعد تامر حسني على خشبة المسرح بأغنية استعراضية تخللها أجواء من الـ fire works المبهرة للفنان أحمد عصام، ثم انطلق تامر ليشعل أجواء الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني على مدى قرابة الساعتين.

مشاركة محمد ثروت ومفاجأة فيلم "ريستارت"

تخلل الحفل صعود الفنان محمد ثروت الذي يشارك تامر حسني في فيلمه الجديد "ريستارت"، وقدما معًا أغنية العمل الشهيرة "المقص" التي أشاعت المزيد من البهجة والإثارة، وقبيل نزوله من على خشبة المسرح قدم ثروت ضحكته الشهيرة تلبية لرغبة الجمهور وتامر، وأعقبها بالأفيه الشهير: "يالا يا صيع".

هدايا الطلاب وتفاعل خاص مع مشروع ريادي

تلقى تامر حسني طوال الحفل عدد كبير من الهدايا، منها ورود وصورة بورتريه بالإضافة إلى "تيشيرت" من "براند" خاص لأحد طلاب الجامعة، وقام تامر بدعم مشروعه وطالبه بالصعود على خشبة المسرح كي يقوم الجمهور بتقديم التحية له.

الموهبة "جنى" تبهر تامر حسني

وتفاعل تامر حسني مع إحدى المواهب "جنى" التي قدمت أغنية Come Back To Me حيث ألقى بنفسه على خشبة المسرح إعجابًا بأدائها.

كلمة شكر وتنظيم على أعلى مستوى

كما حرص تامر حسني على توجيه كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية، والمهندس يوسف يوسف، والدكتورة رشا مبروك، وأ. عبد الرحمن سليمان، بالإضافة إلى التنظيم العالمي من تجهيزات لايف لمصطفى أبو دشيش "موستيك"، الذي أنشأ للمرة الأولى "كنترول روم" خاصة بمراقبة كافة جوانب الحفل بشبكة من الكاميرات لضمان سلامة الطلاب، خاصة مع تواجد عدد غير مسبوق من الآلاف من مختلف المراحل والكليات.

DJ "لين" تتألق وتتفاعل مع الطلاب

شارك في إحياء الحفل أفضل DJ نسائي "لين" التي تفاعل معها الطلاب طوال فقرتها.