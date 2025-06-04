نيقولا معوض يُحلّق عالميًا بدويتو "أحبك" مع النجمة التركية جيهان باربور… رومانسية عابرة للحدود تخطف القلوب

القاهرة - محمد ابراهيم -

أطلق النجم العربي نيقولا معوض أحدث أعماله الغنائية "Seni Seviyorum (I Love You)"، في تعاون استثنائي يجمعه بالمغنية التركية الشهيرة جيهان باربور، في دويتو يجمع بين الإحساس العربي والروح التركية، ليقدم تجربة موسيقية رومانسية ساحرة تخاطب وجدان الجمهور بلغتين.

الأغنية، التي تعني "أحبك" بالعربية، جاءت محمّلة بمشاعر صادقة وصوتين متناغمين قدما لوحة موسيقية حالمة، فيما تولى إخراج الكليب رواد ضو، وتم تصويره في لبنان بإنتاج Ada Music.

وقد أضفت مشاركة سارة لينا أبو جودة، وصيفة ملكة جمال لبنان، لمسة شاعرية زادت من جمالية العمل بصريًا.

ويُظهر الكليب لحظات حب دافئة تنسجم مع كلمات الأغنية، إذ يُبدع نيقولا في أداء مقاطع باللغة التركية، بينما تضيف جيهان بصوتها العذب دفئًا خاصًا، لتكون النتيجة عملًا موسيقيًا مفعمًا بالإحساس والانسجام الثقافي.

هذا الدويتو يُعد ثاني تجاربه الغنائية باللغة التركية بعد أغنية "Uykuma Bir Kala"، التي جمعته بالنجمة التركية أيلين ييليز، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

نيقولا، المعروف بقدرته الاستثنائية على الغناء بعدة لغات، من بينها العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية والتركية، يُبرهن مجددًا على تعدده الفني وجرأته في تقديم تجارب مختلفة تخاطب جمهورًا واسعًا من مختلف الثقافات.

إشادة جماهيرية وانتشار واسع

منذ لحظة طرحه، لاقى دويتو "Seni Seviyorum" تفاعلًا لافتًا من جمهور نيقولا معوض، سواء في الوطن العربي أو تركيا، حيث أثنوا على جرأته الفنية واندماجه السلس مع الثقافة الموسيقية التركية.

وعبّر عدد كبير من المتابعين عن إعجابهم بالانسجام بين صوتيهما، معتبرين أن الأغنية "تخطف القلب" وتؤكد على موهبة نيقولا المتجددة.

مشاريع درامية حافلة

على صعيد الدراما، يواصل نيقولا تألقه، حيث انتهى مؤخرًا من تصوير النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "امرأة" بمشاركة النجمة مرام علي. كما سيطل في رمضان 2025 من خلال مسلسل "الأميرة ضل حيطة" إلى جانب ياسمين صبري، فضلًا عن مشاركته في عمل دولي جديد صُوّر بالكامل في الإمارات، سيتم الكشف تفاصيله قريبًا.