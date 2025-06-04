مسلم يطرح "سوء اختيار" بتوقيع الموزع إسلام شوقي

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنيته الجديدة " سوء اختيار " Video Lyrics كلمات محمد عبد الرحمن، وألحان معاذ زين، وتوزيع موسيقى، إسلام شوقى، وهى من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".



يقدم مسلم فى أغنية "سوء اختيار" الطابع الدرامى، ويعبر فيها عن ندمه وحزنه الشديدين، ومعاناته فى حبه بعدما اكتشف حقيقة الخداع وعدم صدق المشاعر، وهى الأغنية السابعة من ألبومه الجديد، وتأتى هذه الأغنية استكمالا لقصص الأغانى السابقة التى قدمها مسلم، بداية بأغنية "غمة" التى طرحها فى فبراير الماضى، وهي الأغنية الدعائية والترويجية للفيلم السينمائي «درويلة»، و"واحد زيك" التى قدم فيها مدى قدرته على تجاهل حبيبه السابق، ورفضه الرجوع له مرة ثانية.. و"اتقابلنا" وقدم من خلالها فكرة انفصال حبيبين، تجمعهما مقابلة عن طريق الصدفة.. و"كفاية فراق" قدم فيها حالة حزن الإنسان على قلبه وعدم استقراره، و"واحشاك" وقدم فيها صورة لحوار افتراضى بين قلبه وعقله، وصراع داخلى عن الحزن بسبب فراق الحبيب، و"مش قادر انسى" وقدم فيها حزنه على فراق حبيبه وشوقه إليه..

وتقول كلمات "سوء اختيار":..

خلصت خلاص

مفيش فرصه جديده ولا فيه كلام تاني

دا حبك ياما غرقني واذاني

في غفله قلبي كان تايه وفوقته

رجعت لعقلي بفراقنا اللي جه وقته

و اعتبر مكانش حاجه بينا

و ان عمرنا يوم م اتقابلنا

م اللي عملته جيبت خلاص آخرنا

ماتحاولش تطلب السماح

ماتحاولش مالوش لازمه وكفايه

حبك صفحه كتبتلها النهايه

اه مبقيتش خلاص تفرق معايا

و الله بقى يعوضني على اللي راح

مات الاحساس

و لو ع اللي مبينا زمان انا نسيته

سوء اختيار ودفعت تمنه ووفيته

خدت القرار مبقاش بينا نصيب يجمع

و فات الوقت مهما تقولي ولا ينفع