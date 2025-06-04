المنافسة تشتعل بيت "ريستارت" لـ تامر حسني و"المشروع x" لـ كريم عبدالعزيز على صدارة المركز الأول بشباك تذاكر السينمات

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم "ريستارت" للنجم تامر حسني نجاح كبير جدًا واستطاع أن يطيح بفيلم "المشروع x " ليحتل المركز الأول في صدارة شباك التذاكر وذلك بعد أربعة أيام من طرحه فقط.

وحقق "ريستات" إيرادات وصلت إلى 2 مليون و285 ألف جنيه بينما "المشروع x" لـ كريم عبدالعزيز حقق 2 مليون و271 الف فقط ليسقط إلى المركز الثاني وذلك حسب تصريحات الموزع محمود الدفراوي.

أبطال المشروع x

وتضم قائمة أبطال فيلم المشروع X عدد من النجوم، وهم: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، إلي جانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، والعمل من إخراج بيتر ميمي.

أبطال فيلم ريستارت

يضم العمل مجموعة لافتة من النجوم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، منهم عصام السقا، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، ورانيا منصور، مع ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف، الفيلم من توقيع المخرجة سارة وفيق، المعروفة بقدرتها على تقديم أعمال فنية نابضة بالحيوية.