نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشطة متنوعة بثقافة السويس احتفاء بموسم الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم فرع ثقافة السويس، عددا من الأنشطة الأدبية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج احتفاء وزارة الثقافة بموسم الحج.

عرفة القلب النابض للحج

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتضمنت لقاء بنادي أدب قصر ثقافة السويس، بعنوان "عرفة القلب النابض للحج" تحدث خلاله د. أسامة الدندراوي، أستاذ البلاغة بكلية الآداب، جامعة السويس، عن فضل يوم عرفة، والفوائد العظيمة لرحلة الحج، واختتمه بحديث حول قصة بناء الكعبة.



أعقب ذلك أمسية شعرية لمناقشة أعمال الشاعر عزت المتبولي، والشاعرة صباح هادي، رئيس نادي الأدب.

مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى

وضمن الأنشطة المنفذة بإقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة د. شعيب خلف، من خلال فرع ثقافة السويس، برئاسة هويدا طلعت، أقام بيت ثقافة الزيتيات، ورشة تصميم لمظاهر الاحتفال بالعيد، لأطفال حضانة مبارك، باستخدام خامات معاد تدويرها، تدريب شادية محمود، مدير البيت.

كما أعد بيت ثقافة العمدة بالقطاع الريفي، مسابقة في المعلومات العامة"، تضمنت أسئلة متنوعة، لاقت تفاعلا كبيرا من الأطفال المشاركين.

