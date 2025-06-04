بهاء سلطان يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان بهاء سلطان تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما طرح البرومو التشويقي لأحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "جد الحسين" بمناسبة موسم الحج، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "سلطان" البرومو، وعلق عليه قائلًا:" قريبًا.. بهاء سلطان ومحمد السيسي جد الحسين".

بهاء سلطان

آخر أعمال بهاء سلطان

بهاء سلطان حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي من خلال أغنية "صاحبي يا صاحبي"، والتي عُرضت ضمن مسلسل "ولاد الشمس" بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، الأغنية لامست مشاعر الكثيرين، وانتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.