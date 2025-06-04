نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة يعتمد برنامج فعاليات الوزارة للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك بالقاهرة والمحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أجندة فعاليات الوزارة، احتفاءً بعيد الأضحى المبارك، وذلك بمشاركة قطاعات وهيئات الوزارة المنتشرة بأرجاء الجمهورية، وتتضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة: المسرحية، والسينمائية، ورش العمل الإبداعية، الحفلات الموسيقية، الأنشطة الموجهة للأطفال، واحتفاليات الفنون الشعبية.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن وزارة الثقافة تسعى إلى تقديم محتوى متنوع يأتي في سياق رؤية شاملة تستهدف دعم الأطفال والنشء والمرأة وذوي الهمم، ومختلف الشرائح العمرية والمجتمعية.

وأشار إلى تواصل جهود الوزارة لإتاحة الفعاليات الثقافية والفنية في مختلف ربوع الوطن، موجهًا دعوته للأسرة المصرية من أجل استثمار هذه الأيام بالتفاعل مع الأنشطة الثقافية التي تُقدّمها الوزارة احتفاءً بهذه المناسبة.

ويتضمن برنامج فعاليات أجندة الاحتفاء بالعيد، الآتي:

- الهيئة العامة لقصور الثقافة

أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا بالقاهرة والمحافظات، بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتُنفذ الفعاليات بالمجان، وتتنوع ما بين عروض الفنون الشعبية والموسيقى العربية، أفلام “سينما الشعب”، والعروض المسرحية، بالإضافة إلى المسابقات الترفيهية والثقافية والأنشطة المخصصة للأطفال، حيث:

■ عروض مسرحية وحفلات غنائية مجانية

يستقبل مسرح السامر بالعجوزة العرض المسرحي الكوميدي “نويزي T.V”، ويُعرض طوال أيام العيد بالمجان في التاسعة مساءً، والعرض من إنتاج فرقة السامر المسرحية بإدارة محمد النبوي، تأليف وأشعار مصطفى موسى، بطولة حمدي عباس، محمد نشأت، رامي رمزي، سمر الشاذلي، مروة الصباحي، مصطفى موسى، وأحمد معروف، ديكور محمد فتحي، أزياء هبة مجدي، ألحان علاء غنيم، ماكياج رحاب طايع، استعراضات عربي محمد، مونتاج مادة فيلمية وجرافيك محمود صلاح حامد، إضاءة محمود علاء، مخرج منفذ محمد صفوت، وإخراج نهال أحمد.

وفي يوم الإثنين 9 يونيو، تُقدم فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، حفلًا فنيًا بالمتحف القومي للحضارة في تمام الثامنة مساءً، كما تقدم فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية حفلًا موسيقيًا، الثلاثاء 10 يونيو، بنادي 6 أكتوبر بالقاهرة، في الثامنة مساءً.

■ أفلام العيد بـ”سينما الشعب” في 20 موقعًا ثقافيًا بالمحافظات

تطرح الهيئة أفلام عيد الأضحى المبارك في 20 قصرًا ومركز ثقافة بالمحافظات، من خلال مشروع “سينما الشعب”، بسعر موحد ومُخفض 40 جنيهًا للتذكرة، وتنطلق الحفلات بجميع المواقع من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

حيث يُعرض فيلم “ريستارت” في 10 محافظات كالتالي: قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، المركز الثقافي بطنطا بالغربية، المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة قنا، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة ببا ببني سويف، قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء، وقصر ثقافة أسيوط.

ويُعرض فيلم “المشروع X” في 10 مواقع بـ8 محافظات كالتالي: قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، قصر ثقافة أبو المطامير وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، سينما السادات بالمنوفية، بالإضافة إلى سينما قصر ثقافة نجع حمادي بقنا، والمقرر افتتاحها يوم وقفة عيد الأضحى المبارك.

- إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

يشهد إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، الذي يضم محافظات: “القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، وبني سويف”، عدة فعاليات، تنطلق من محافظة القليوبية، مع احتفالية فنية يوم السبت ٧ يونيو، بمركز شباب سنديون، في تمام السادسة مساءً، وتتضمن عرضًا فنيًا لفريق كورال بيت ثقافة سنديون، وفقرات استعراضية، فواصل من أوبريت الليلة الكبيرة، وعروض الأراجوز.

كما يشهد كل من مركز شباب قها، مركز شباب مشتهر، وبيت ثقافة أبو زعبل، في اليوم ذاته، عروضًا فنية للأطفال ومسابقات ترفيهية وثقافية، بجانب ورش فنية بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين، وتنتقل الفعاليات إلى قصر ثقافة القناطر، يوم ٨ يونيو، حيث يشهد احتفالية في السابعة مساءً، تتضمن عرض موسيقى عربية، وورشة فنية ولقاء شعريًا.

وفي محافظة بني سويف، تُقام احتفالية بقصر ثقافة بني سويف، يوم 8يونيو في السابعة مساءً، تشمل عروضًا فنية ومسرح عرائس وورشة فنية للأطفال.

وفي محافظة الفيوم، يستقبل نادي المحافظة يوم 9 يونيو، احتفالية تتضمن عرض موسيقى عربية، مسرح عرائس، وفقرة رسم على الوجه، وذلك في تمام الثامنة مساءً.

وفي محافظة الجيزة، تشهد مكتبة البحر الأعظم، يوم 9 يونيو عرض مسرح عرائس، وفقرة التنورة المميزة في الثامنة مساءً.

أما محافظة القاهرة، فتشهد احتفاليتين، في اليوم ذاته، الأولى في الخامسة مساءً بقصر ثقافة المطرية، والثانية بقصر ثقافة روض الفرج في السادسة مساءً، ويُحييها فرقة القاهرة للإنشاد الديني.

- إقليم القناة وسيناء

وفي إقليم القناة وسيناء الثقافي، تُقدم الهيئة فعاليات متنوعة بمحافظات: “الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، شمال سيناء، وجنوب سيناء”.

ويشهد قصر ثقافة بورسعيد عرضين فنيين، الأول يوم7 يونيو لفرقة بورسعيد للآلات الشعبية في تمام التاسعة مساءً، والثاني يوم ٨ يونيو لفرقة بورسعيد فنون شعبية (أطفال).

وفي محافظة الإسماعيلية، يشهد مركز شباب الشيخ زايد عرضًا فنيًا لفرقة الآلات الشعبية يوم 7يونيو، في الثامنة مساءً، يليه يوم 8 يونيو عرضًا فنيًا لفرقة الفنون الشعبية، ويُصاحب العروض فقرة مسرح عرائس للأطفال.

وفي محافظة السويس، تنطلق الفعاليات يوم الأحد 8 يونيو مع عرض فني لفرقة السويس للآلات الشعبية، يليه عرض فني لفريق الكورال، وذلك بحديقة تنمية المجتمع بالصباح، في تمام الثامنة مساءً، وتتجدد الفعاليات يوم الإثنين 9 يونيو، بالإضافة إلى ورش فنية للأطفال.

وفي محافظة شمال سيناء، تُقام الاحتفالات بقصر ثقافة العريش، وتشمل عرضًا فنيًا لفرقة مواهب العريش يوم السبت 7يونيو في الثامنة مساءً، وآخر لفرقة الفنون الشعبية يوم الإثنين 9 يونيو يعقبه عرض مسرح عرائس.

أما في محافظة جنوب سيناء، فتُقدم فرقة الطفل للفنون الشعبية عرضًا فنيًا على المسرح الصيفي بالطور، في الثامنة مساءً السبت 7 يونيو، بالإضافة إلى عرض فني لفرقة كورال الطفل يشهده قصر ثقافة شرم الشيخ.

ويستقبل المسرح الصيفي بالطور، يوم الأحد 8 يونيو عرضًا لفرقة التلقائيين (أطفال)، بينما يستقبل قصر ثقافة شرم الشيخ عرضًا لفرقة الطفل للفنون الشعبية.

إقليم شرق الدلتا



تقدم الهيئة في إقليم شرق الدلتا الثقافي أنشطة متنوعة بمحافظات: “الشرقية، الدقهلية، دمياط، وكفر الشيخ”، تبدأ يوم 7 يونيو، حيث تشهد محافظة الدقهلية حفلًا فنيًا لفرقة المنصورة للفنون الشعبية، بنادي النيل في السادسة مساءً، بجانب احتفالية في التاسعة مساءً ببيت ثقافة زكريا الحجاوي، تتضمن عرضًا فنيًا لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية، وعرض مسرح عرائس.

وتنتقل الفعاليات يوم 8 يونيو إلى بيت ثقافة تمي الأمديد مع عرض فني لفرقة الإنشاد الديني في تمام الحادية عشرة صباحًا، بينما تقدم فرقة المنصورة يوم 10 يونيو عرضًا فنيًا بنادي النيل في السادسة مساءً.

وفي محافظة الشرقية، تنطلق الفعاليات مع عرض عرائس ماريونت يوم 7يونيو بقصر ثقافة الزقازيق، بجانب عرض فني لفرقة الشرقية لفنون الأراجوز، وآخر لكورال أطفال فريق صفط الحنا، وذلك ببيت ثقافة أبو حماد في السابعة مساءً.

ويشهد يوم 9 يونيو عرضًا فنيًا لفرقة القلب الصافي لذوي الهمم بقصر ثقافة ديرب نجم في الثامنة مساءً، بجانب عرض فني لفرقة الشرقية للأراجوز ببيت ثقافة القنايات، وآخر لفرقة بلبيس للموسيقى العربية في الثامنة مساءً بقصر ثقافة بلبيس، بينما يستقبل قصر ثقافة فاقوس عرضًا فنيًا لفرقة الموسيقى العربية.

وفي محافظة دمياط، تشهد الحديقة المركزية بدمياط الجديدة عرضين فنيين يومي 8 و9 يونيو، الأول لفرقة الاستعراض والدراما الحركية في السابعة مساءً، والثاني لفرقة الموسيقى والغناء الشعبي.

أما في محافظة كفر الشيخ، تقدم فرقة دسوق للآلات الشعبية عرضًا فنيًا يوم 8 يونيو بقصر ثقافة دسوق في الثالثة مساءً، يليه يوم 9 يونيو عرض فني لفرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية بالمركز الثقافي في السادسة مساءً.

إقليم جنوب الصعيد



تقدم الهيئة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، الذي يضم محافظات “أسوان، البحر الأحمر، الأقصر، وقنا”، برنامجًا فنيًا، تنطلق فعالياته من محافظة قنا أول أيام عيد الأضحى مع عرض فني لفرقة الطفل للفنون الشعبية بقصر ثقافة قنا في الثامنة مساءً، بالإضافة إلى عرض فني يوم 8يونيو لفرقة قصر نجع حمادي للإنشاد الديني بقصر ثقافة نجع حمادي.

ويشهد قصر ثقافة السباعية بأسوان، يوم 7يونيو، عرضًا فنيًا لفرقة الطفل للإنشاد الديني، يليه يوم 8يونيو عرض فني لفرقة الإنشاد الديني.

وفي محافظة الأقصر يُقدَّم عرض فني لفرقة أطفال الأقصر للفنون الشعبية، بجانب فقرة التنورة وورش متنوعة، وذلك يوم 7يونيو بقصر ثقافة الأقصر في الثامنة مساءً، يليه يوم 8 يونيو عرض اسكتش مسرحي بعنوان “فرحة العيد”، ومعرض للمنتجات الخزفية والتراثية، وأمسية شعرية وفقرات متنوعة للأطفال، وذلك في الثامنة مساءً بقصر ثقافة الطارف، وفي يوم 9 يونيو يُقدِّم كورال الأطفال عرضًا فنيًا، يعقبه ورشة فنية، وذلك بقصر ثقافة حاجر العديسات.

أما محافظة البحر الأحمر، فتشهد احتفالية تتضمن عرضًا فنيًا لفرقة الغردقة للفنون الشعبية، وآخر لعرائس الماريونت، وذلك يوم 8 يونيو بقصر ثقافة الغردقة في السابعة مساءً، وتتواصل يوم 9 يونيو مع احتفالية ببيت ثقافة القصير تشمل فقرات فنية ومسابقات ترفيهية.

وتقدم فرقة حلايب للفنون التلقائية عرضًا فنيًا يوم 10 يونيو بقصر ثقافة حلايب في الثامنة مساءً، بجانب احتفالية أخرى يوم 12 يونيو ببيت ثقافة سفاجا تشمل أمسية شعرية، وورشًا وفقرات فنية للأطفال.

إقليم غرب ووسط الدلتا



يقدم إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي فعاليات مكثفة بمحافظات: “البحيرة، الإسكندرية، الغربية، مطروح، والمنوفية”، وتُستهل باحتفالية بمدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية، يوم 5يونيو، وتتضمن ورشًا وعروضًا فنية، ومسابقات ثقافية وترفيهية، وتوزيع هدايا عينية على الأطفال، وذلك في تمام الحادية عشرة صباحًا.

وتتواصل الفعاليات مساء يوم 9 يونيو مع احتفالية بقصر ثقافة الشاطبي، تتضمن: عرضًا فنيًا لفرقة أطفال وطلائع الشاطبي، وآخر لفرقة الإسكندرية لفنون متحدي الإعاقة، بجانب مسابقة ثقافية.

وفي محافظة البحيرة، يشهد قصر ثقافة وادي النطرون في العاشرة مساء يوم السبت 7 يونيو عرضًا فنيًا لفرقة أطفال وطلائع الشاطبي، يليه يوم الأحد 8 يونيو عرضًا فنيًا لفرقة أطفال أوبرا عربي.

وفي محافظة الغربية، يشهد نادي المعلمين عروضًا فنية لمواهب قصر ثقافة طنطا يوم7 يونيو في السابعة مساءً، وتتواصل الفعاليات يوم 9 يونيو مع احتفالية بالنادي الرياضي بكفر الزيات في الثامنة مساءً، تتضمن أمسية شعرية وفقرة ابتهالات دينية، بالإضافة إلى معرض فني بمكتبة محلة أبو علي الثقافية.

وفي محافظة مطروح، تقدم فرقة مطروح للفنون الشعبية عرضًا فنيًا يوم 7 يونيو بالنادي الاجتماعي في السابعة مساءً، بالإضافة إلى عرض فني يوم 9 يونيو لكورال قصر الطفل في التاسعة مساءً.

وفي محافظة المنوفية، تبدأ الاحتفالات ببيت ثقافة سرس الليان يوم 5 يونيو في تمام الحادية عشرة صباحًا، وتتواصل الفعاليات في ثاني أيام عيد الأضحى مع احتفالية ببيت ثقافة تلا في الرابعة مساءً.

كما يشهد قصر ثقافة شبين الكوم فقرات فنية متنوعة في ثالث ورابع أيام العيد في السابعة مساءً، فيما يقدم بيت ثقافة ميت أبو الكوم ورشًا وعروضًا فنية للأطفال ومسابقات ثقافية في الحادية عشرة صباحًا.

إقليم وسط الصعيد



ينفذ إقليم وسط الصعيد الثقافي، الذي يضم محافظات: “المنيا، الوادي الجديد، سوهاج، وأسيوط”، برنامجًا مميزًا تنطلق فعالياته من محافظة سوهاج، مع احتفالية في تمام الرابعة مساء يوم 6 يونيو بمعهد الأورام، وتتواصل في اليوم الثاني مع احتفالية بمدينة الملاهي لأطفال مؤسسة البنين في العاشرة صباحًا، بالإضافة إلى احتفالية أخرى بدار المسنين يوم 8 يونيو في الحادية عشرة صباحًا.

فيما يستقبل المسرح الروماني يومي 9 و10 يونيو عروضًا فنية لفرقتي سوهاج للإنشاد الديني وسوهاج للفنون الشعبية، وذلك في السابعة مساءً.

وفي محافظة الوادي الجديد، تُقام احتفالية يوم 8يونيو بقصر ثقافة الخارجة، تتضمن عرضًا فنيًا لفرقة الفنون الشعبية، وآخر لفرقة الطفل للفنون الشعبية، وفي يوم 10 يونيو يشهد قصر ثقافة موط عرضًا فنيًا لفرقة الفنون التلقائية في تمام الثامنة مساءً، بالإضافة إلى عرض فني لفرقة الفنون التلقائية بالفرافرة، وذلك بمكتبة الطفل والشباب.

أما في محافظة المنيا، فيشهد النادي الرياضي احتفالية يوم 9 يونيو، تتضمن عرضًا فنيًا لفرقة المنيا للموسيقى العربية، وآخر للفنون الشعبية، وذلك في الثامنة مساءً، بالإضافة إلى عرض فني لفرقة ملوي للفنون الشعبية بالنادي الرياضي بملوي.

قطاع المسرح



يقدم قطاع المسرح، برئاسة المخرج خالد جلال، من خلال الجهات التابعة للقطاع، مجموعة من العروض المسرحية والحفلات الغنائية المتنوعة بالقاهرة والإسكندرية وأسيوط، كالآتي:

البيت الفني للمسرح



يقدم البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان هشام عطوة، ١٠ مسرحيات بالقاهرة والإسكندرية، وهي:

• مسرحية “مملكة الحواديت” تأليف وأشعار وليد كمال محمد، وإخراج إيهاب ناصر عبد الغني، ٧:٣٠ مساءً على المسرح القومي للأطفال.

• مسرحية “قطرة الندى” تأليف وإخراج رضا حسانين، 8 مساءً على مسرح القاهرة للعرائس.

• مسرحية “حكايات الشتا” تأليف إبراهيم الحسيني، وإخراج محمد عشري، ٨:٣٠ مساءً على مسرح الغد.

• مسرحية “فندق العالمين” إعداد نص فادي نشأت، وإخراج محمد طايع، 8 مساءً على مسرح أوبرا ملك.



• مسرحية “كارمن” تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج ناصر عبد المنعم، 9 مساءً على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة.

• مسرحية “لعبة النهاية” تأليف صمويل بيكيت، إعداد وإخراج السعيد قابيل، 8 مساءً على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة.

• مسرحية “سجن النسا” تأليف فتحية العسال، وإخراج يوسف مراد منير، 9 مساءً يومي الخميس والجمعة على المسرح الكبير بمسرح السلام.



• مسرحية “الفندق” تأليف وأشعار أيمن النمر، وإخراج عمرو حسان، 8مساءً على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام.



• مسرحية “حازم حاسم جدًا” تأليف وليد يوسف، وإخراج محمد مرسي، 9 مساءً على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية.



• مسرحية “أسطورة أرض الفراولة” تأليف سامح عثمان، وإخراج علي عثمان، ٨ مساءً على مسرح الحديقة الدولية.

البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية



يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، على مسرح البالون بالقاهرة، حفلًا للفنان هشام عباس، وتقديم العرض المسرحي “نوستالجيا ٨٠ / ٩٠” ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

أما ثالث أيام العيد، فتُقدم عروض لفرقة رضا للفنون الشعبية، وفرقة أنغام الشباب، بالإضافة إلى العرض المسرحي “نوستالجيا ٨٠ / ٩٠”، مع تقديم أفلام سينما الشعب على قاعة صلاح جاهين طوال أيام العيد.

كما تُقام حفلات السيرك القومي بالعجوزة طوال أيام العيد.

وفي الإسكندرية، يُقدم البيت الفني للفنون الشعبية حفلًا للفنان لؤي، بجانب استعراضات للفرقة القومية للفنون الشعبية، وذلك في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح محمد عبد الوهاب.

وفي محافظة أسيوط، تقدم فرقة أنغام الشباب حفلة غنائية أول أيام العيد.

كما يعرض مركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان شادي سرور، مسرحية “أرتيست” تأليف وإخراج محمد زكي، اعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى، الساعة ٧ مساءً بقاعة د. هدى وصفي بالمركز.

المركز القومي لثقافة الطفل



ينظم المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تُقام جميع هذه الأنشطة بالمجان، وتستهدف إدخال البهجة على الأطفال وأسرهم خلال فترة العيد، في أجواء تتكامل فيها الترفيه مع الثقافة، وذلك في موقعين رئيسيين: الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم.

تُستهل الفعاليات الثلاثاء 10 يونيو في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب بمجموعة من الورش الفنية التي تشمل: الرسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين الفخار، والرسم الحر، إضافة إلى عرضي “الأراجوز” و”المهرج”.

ويُستكمل البرنامج يوم الأربعاء 11 يونيو بمجموعة الورش الفنية التي تشمل: الرسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين الفخار، والرسم الحر، إلى جانب عرض عرائس “الماريونت”، والعرض الاستعراضي لفريق “بنات وبس”.

أما يوم الخميس 12 يونيو، فتُقام مجموعة الورش الفنية التي تشمل: الرسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين الفخار، والرسم الحر، بالإضافة إلى عرض المهرج، وعرض فني مميز لفريق “بنكمل بعض” من الأطفال ذوي الهمم.

وتُختتم فعاليات الحديقة الثقافية يوم الجمعة 13 يونيو بورش فنية متنوعة، وعرضي “الأراجوز” و”الماريونت”.

أما في حديقة الفنون بمقر المركز القومي لثقافة الطفل بالهرم، فتبدأ الاحتفالات يوم الإثنين 16 يونيو، من خلال نادي السينما، وعرض مسرح عرائس، وعرض عرائس ماريونت، إلى جانب نشاط رياضي وورش فنية متنوعة.

وفي يوم الثلاثاء 17 يونيو، يُقام حفل توقيع كتاب، إلى جانب استمرار النشاط الرياضي، وعروض مسرح العرائس وعرائس الماريونت، بالإضافة إلى الورش الفنية المختلفة.