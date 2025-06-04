سميحة أيوب تتصدر التريند بعد ساعات من وفاتها

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة سميحة أيوب تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما رحلت عن عالمنا، في الساعات الاولى من صباح أمس الثلاثاء الموافق 3 يونيو، عن عمر يناهز الـ 93 عامًا، وتم تشييع الجثمان من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة العصر.

سميحة أيوب

آخر أعمال الفنانة سميحة أيوب

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة سميحة أيوب في عالم السينما هو فيلم ليلة العيد والذي تم عرضه في شهر يناير 2024.

وهو فيلم إجتماعي ضم عدد كبير من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة يسرا، نجلاء بدر، هنادي مهنا، يسرا اللوزي، ريهام عبد الغفور، أحمد خالد صالح، محمود حافظ، سميحة أيوب، وآخرين من النجوم، والفيلم من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.