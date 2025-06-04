تفاصيل شخصية كريم محمود عبدالعزيزفي مسلسله الجديد "مملكة الحرير"

القاهرة - محمد ابراهيم - يعود الفنان كريم محمود عبد العزيز للدراما، بمسلسل جديد "مملكة الحرير"، والذي سيعرض قريبًا وحصريًا عبر منصة "يانغو بلاي"، المسلسل الذي من إخراج بيتر ميمي سيقدم تجربة درامية استثنائية تجمع بين الخيال، المغامرة، الحب وصراع على السلطة في حبكة مشوقة ومبهرة بصريًا.

ونشر كريم محمود عبدالعزيز، تفاصيل شخصيته في المسلسل، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال مشاركته البرومو التشويقي للعمل، معلقًا عليه: "شمس الدين الوريث الشرعي لمملكة بيحكمها الشر والغدر، لكن اللعنة هتغيّر كل حاجة!".

تفاصيل مسلسل "مملكة الحرير"

ويتميز المسلسل بإنتاج ضخم وتصوير سينمائي عالمي، حيث تم تصوير مشاهده في ثلاث دول مختلفة، ويضم نخبة من ألمع نجوم العالم العربي: كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، إلى جانب مجموعة كبيرة من الوجوه.

والعمل من إنتاج سينرجي - للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي. ويأتي "مملكة الحرير" بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه في أعماله السابقة، وآخرها مسلسل "الحشاشين" الذي تابعه الملايين في المنطقة.