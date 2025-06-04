لهذا السبب.. ريهام حجاج تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة ريهام حجاج تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع إنستجرام صور لها خلال تأديتها لمراسم أداء الحج بالمملكة العربية السعودية.

منشور ريهام حجاج

ظهرت ريهام حجاج وهي مرتدىة الحجاب لأداء مناسك الحج، بينما فى صورة أخرى تظهر فيها الكعبة المشرفة داخل الحرم الشريف، كتبت "اللهم لك ألف حمد وشكر كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك".



آخر أعمال ريهام حجاج

وكانت آخر أعمال ريهام حجاج هو مسلسل أثينا، الذي عرض ضمن موسم رمضان الماضي، وعلى منصة Watch it الرقمية، يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.