مصطفى حجاج وإسلام كابونجا يُقلعان بـ«وضع الطيران».. دويتو غنائي يشعل الساحة الفنية ويتصدر تفاعل الجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم -

في تعاون فني جديد لاقى صدى واسعًا بين الجمهور، طرح الفنان مصطفى حجاج والمطرب الشعبي إسلام كابونجا دويتو غنائيًا بعنوان «وضع الطيران»، وذلك عبر قناة يوتيوب الرسمية ومنصات الاستماع الرقمية.

الأغنية التي جاءت بإيقاع حيوي وكلمات شعبية قريبة من الجمهور، استطاعت خلال ساعات من طرحها أن تحصد تفاعلًا كبيرًا وتحقق نسب مشاهدة مرتفعة، وسط إشادة جماهيرية بالأداء المتناغم بين النجمين، واعتبارها من الأعمال التي تحمل "روح الصيف" بصيغة شعبية عصرية.

العمل من كلمات محمود شوقي، وألحان طارق الصاوي، وتوزيع أسامة عبد الهادي، فيما تولى هاني محروس مهمة الميكس والماستر.

ويأتي هذا الدويتو في توقيت يشهد فيه مصطفى حجاج نشاطًا فنيًا ملحوظًا، إذ يُحضّر حاليًا لألبومه الجديد المنتظر، والذي يجري تنفيذه داخل الاستوديو من خلال جلسات عمل مكثفة تجمعه بنخبة من كبار صناع الأغنية في مصر والوطن العربي، منهم تامر حسين، عزيز الشافعي، أحمد المالكي، محمد القاياتي، محمد يحيى، محمدي، وليد سعد، أسامة الهندي، أحمد عادل، أحمد إبراهيم، جلال حمداوي، نابلسي ووسام عبد المنعم.

ويُعد هذا الألبوم هو أول إنتاج لحجاج بعد انتهاء تعاقده مع المنتج هاني محروس، ليبدأ مرحلة جديدة من مشواره الغنائي بخيارات موسيقية أكثر تنوعًا وجرأة، وسط ترقّب كبير من جمهوره ومتابعيه.