"في عز الضهر" يتصدر تريند جوجل.. كريم سرور: "هذا ليس فيلمًا عن بلطجي!"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر فيلم "في عز الضهر" تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعدما أثار الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب المنشور الذي شاركه الفنان والمؤلف كريم سرور عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، والذي روّج من خلاله لفيلمه الجديد المنتظر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 18 يونيو الجاري بمصر والوطن العربي.

وفي منشوره، عبّر كريم سرور عن فخره الكبير بالعمل، معتبرًا أن فيلم "في عز الضهر" يمثل نقلة نوعية في السينما العربية، قائلًا: "هذا ليس فيلمًا عن بلطجى على موتوسيكل، ولا عن انتقام بين الأصدقاء، ولا حتى قصة حب مستحيلة. هذا فيلم فيه فكرة حاولنا على قد ما نقدر نقدمها بأفضل صورة، فكرة تناسب عقلية أى بنى آدم عايش على الكوكب ده، مش بس المصريين أو العرب".

وأكد سرور أن الفيلم يخاطب الإنسان بمفهومه المطلق، مضيفًا: "مش بقول كده لأنه فيلمي، بقول كده لأن ده حلمي من زمان.. أتفرج على فيلم مصري يخاطب الإنسان، وفى نفس الوقت يكون تجاري ممتع.. مش مستقل تمامًا ولا غريب في سرده. إحنا قدمنا فيلم هدفه التسلية والإمتاع والإشباع.. التسلية من الدراما، والإمتاع البصري من الأكشن ومواقع التصوير، والإشباع العقلي من الفكرة نفسها".

وتابع المؤلف كاشفًا عن كواليس العمل:

"الحمد لله، أخيرًا وبعد خمس سنين، المارد خرج من القمقم.. أتمنى نكون عند حسن ظنكم، ونقدم حالة سينمائية جديدة ومختلفة، مع كامل احترامى ومحبتي لكل ما يُقدَّم في السينما، من أفلام متنوعة تناسب كافة الأذواق".

وفي ختام حديثه، وجه كريم سرور رسالة لجمهوره قائلًا: "مشكور كل القائمين على الصناعة.. إحنا جايين بفيلم مختلف، وبتمنى بصدق يعجبكم النوع ده وتطلبوا منه تاني".

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "في عز الضهر"، قد طرحت البوستر الرسمي للعمل، والذي يظهر فيه بطل الفيلم النجم العالمي مينا مسعود، تمهيدًا لطرحه رسميًا بجميع دور العرض السينمائية في 18 يونيو، لينافس بقوة ضمن موسم أفلام الصيف.

ويُعد الفيلم هو أول تجربة سينمائية عالمية بنكهة مصرية لمينا مسعود، نجم فيلم "علاء الدين" من إنتاج ديزني، والذي يعود من خلاله إلى جذوره المصرية، في عمل درامي مشوق يحمل بُعدًا إنسانيًا وفلسفيًا.

وتدور أحداث "في عز الضهر" حول شاب مصري يتم تجنيده ضمن أخطر مافيا دولية، قبل أن يعود إلى بلده ليبدأ رحلة صراع بين البقاء والعودة إلى هويته الحقيقية، في حبكة مليئة بالإثارة والدراما.

بطولة جماعية مميزة

ويشارك مينا مسعود البطولة نخبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، أبرزهم:إيمان العاصي، شيرين رضا، بيومي فؤاد، محمد علي رزق، جميلة عوض، محمود البزاوي، محمود حجازي، أحمد عزيز، ومحمد عز. الفيلم من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، ومن إنتاج شركة الإخوة المتحدين.

ومع تصدره محركات البحث وتفاعل الجمهور عبر السوشيال ميديا، يبدو أن فيلم "في عز الضهر" في طريقه ليكون أحد أبرز أفلام موسم الصيف السينمائي، بفضل فكرته المختلفة وطموح صناعه لكسر القوالب التقليدية في الدراما المصرية والعربية.