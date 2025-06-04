- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
شيّع عدد كبير من نجوم الفن، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الفنانة سميحة أيوب التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 93 عامًا، وذلك بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لأكثر من سبعة عقود.
أقيمت مراسم الجنازة في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور واسع لنجوم الفن والسياسة والثقافة، تقدّمهم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.
وشهدت الجنازة توافد عدد كبير من الفنانين، من بينهم وفاء عامر، ومحمد رياض، ومحمد عبد العزيز، وجمال عبد الناصر، وإلهام شاهين، ونادية الجندي، ولقاء سويدان، ومنال سلامة، ورانيا فريد شوقي.
تُعد الراحلة سميحة أيوب من أبرز رواد المسرح العربي، وقد تركت بصمة مميزة في كل ما قدمته من أعمال، بدأت مسيرتها الفنية عام 1947 من خلال فيلم "المتشردة"، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1949، حيث تتلمذت على يد الرائد المسرحي الكبير زكي طليمات.
وطوال حياتها المهنية، قدمت الفنانة الراحلة أكثر من 170 مسرحية، من أبرزها: "رابعة العدوية"، و"سكة السلامة"، و"دماء على أستار الكعبة"، و"أغا ممنون"، و"دائرة الطباشير القوقازية".
كما شاركت في أكثر من 44 فيلمًا سينمائيًا، بالإضافة إلى عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية والأعمال الإذاعية التي شكلت جزءًا مهمًا من ذاكرة الدراما العربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. نجوم الفن يشيّعون جثمان سميحة أيوب شيع عدد كبير من نجوم الفن ظهر اليوم الثلاثاء جثمان الفنانة سميحة أيوب التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع موقع الجمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.