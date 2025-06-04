"محمود عامر ينجو من الموت بأعجوبة: ميكروباص ونقل عملوني ساندوتش على الدائري.. وربنا كتب لي عمر جديد"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في لحظات صعبة ومفزعة، عاش الفنان محمود عامر تجربة مريرة كادت تودي بحياته، بعدما تعرض لحادث سير مروع على الطريق الدائري، كُتب له فيه عمر جديد بفضل العناية الإلهية.

وكشف عامر عن تفاصيل الحادث بنفسه عبر منشور كتبه على حسابه الشخصي، حيث قال فيه:"الحمد لله والشكر لله يا رب.. ميكروباص ونقل عملوني ساندوتش عالدائري.. والله والله ربنا كتب لي عمر جديد.. شوية رضوض وكدمات بسيطة، وقدر الله وما شاء فعل.. دعواتكم."

الحادث وقع أثناء سير الفنان على الطريق الدائري، عندما فوجئ باصطدام من جهتين ميكروباص من جانب، وسيارة نقل من الجانب الآخر مما أدى إلى تضرر سيارته بشكل كبير، لكن الأقدار أنقذته من أي إصابات جسيمة.

وقد لاقى منشوره تفاعلًا واسعًا من محبيه وزملائه في الوسط الفني، الذين حرصوا على الاطمئنان عليه، وانهالت عليه التعليقات التي عبّرت عن مدى الصدمة والحمد لله على سلامته، مؤكدين أن نجاته معجزة حقيقية.

ويُعد الفنان محمود عامر من الوجوه الفنية المميزة، التي قدمت العديد من الأدوار المساندة والمؤثرة في الدراما المصرية، وشارك في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي رسخت حضوره على الشاشة رغم ندرة أدوار البطولة.

وقد طمأن عامر جمهوره بأنه بخير، ويخضع حاليًا للراحة بعد أن تلقى الإسعافات اللازمة، مؤكدًا أنه سيعود سريعًا لممارسة نشاطه الفني قريبًا.

الجدير بالذكر أن الحوادث على الطريق الدائري أصبحت مؤخرًا تشكّل خطرًا متزايدًا، في ظل التكدسات المرورية وسلوكيات القيادة العشوائية، ما يدق ناقوس الخطر مجددًا بشأن أهمية الالتزام بالسرعة القانونية وتكثيف حملات التوعية.