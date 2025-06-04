تعرف على تفاصيل حفل زفاف محمد شاهين وسيدة الأعمال الإماراتية رشا الظنحاني

القاهرة - محمد ابراهيم -

في مفاجأة فنية واجتماعية من العيار الثقيل، أعلن المطرب المصري محمد شاهين، نجم برنامج "ستار أكاديمي"، ارتباطه رسميًا بسيدة الأعمال الإماراتية رشا الظنحاني، في خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وأوساط الوسطين الفني والاقتصادي، وذلك بعد فترة من الشائعات حول طبيعة العلاقة التي جمعتهما في الآونة الأخيرة.

و يستعدان الثنائي لعقد قرانهما غدا الأربعاء ، في حفل زفاف ضخم يُقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال من مصر والخليج، في مناسبة يُتوقع أن تكون واحدة من أكثر المناسبات الاجتماعية والفنية بروزًا هذا العام.

وتُعد رشا الظنحاني واحدة من أبرز سيدات الأعمال في العالم العربي، وهي رئيسة مجلس إدارة سلسلة مقاهي "بابا روتي" الشهيرة، وتمتلك حقوق الامتياز والترخيص الحصري للعلامة التجارية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، والهند، وباريس، وسويسرا، والبرازيل، ورابطة الدول المستقلة، ما يجعلها من الشخصيات المؤثرة في قطاع ريادة الأعمال. كما تمتلك شركتين رائدتين هما "براند نويز" للدعاية والإعلان، و"رشا للاستثمارات"، مما يضعها في مصاف أبرز المستثمرين العرب.

أما محمد شاهين، فيُعرف بصوته المميز وشخصيته العفوية التي حظيت بحب الجماهير منذ فوزه بلقب "ستار أكاديمي" في موسمه العاشر، وقد قدم العديد من الأغاني الناجحة التي لاقت رواجًا في الوطن العربي، كما يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة داخل مصر وخارجها.

ورغم الفارق بين مجالي عملهما، إلا أن علاقة شاهين والظنحاني، وفق المقربين، بُنيت على التفاهم والدعم المشترك، حيث عبّر شاهين في تصريحات مقتضبة عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدًا أنه وجد في رشا شريكة حياة قوية وملهمة.