رسالة وداع غير مباشرة.. سميحة أيوب تكشف من تختاره لتجسيد سيرتها قبل وفاتها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة الراحلة سميحة أيوب في آخر تصريحات لها عن لحظة تكريمها وعن خليفتها في المسرح ومن يجسد سيرتها الذاتية.

وقالت سميحة أيوب أثناء استضافتها في برنامج "نجمك مع يارا": "يعني كل تكريم بيبقاله مذاقه الخاص وظروفه الخاصة وطبعًا كل إنسان كلمة تكريم دي كلمة ليها معناها الحلو فبيبقى التكريم بالنسبة للإنسان شيء جميل يعني".

وكشفت سميحة أيوب عن سبب اختيارها الفنانة حنان مطاوع لتجسيد سيرتها الذاتية، قائلة: "ماهو أي حد كنت هختاره كان هيبقى ليه بالذات، وليه بالذات لأنه عنده المقومات، لما بتطلبي حد وتقولي ده يبقى كذا لازم عنده مقاومات، فهي عندها مقومات، فنانة حلوة وبتتقدم كل شوية بتشتغل على نفسها وواعية هي بتعمل ايه ودارسة كويس وموهوبة".

وتابعت: "شايفة بردو أنها حنان مطاوع، ومش مسيطرة على قلبي بس دي حقيقتها، يعني الإنسان لما بتختاريه بتختاريه لأن جواه حاجات كتير".

وأضافت: "أكتر عمل بتعتز بيه هو مسلسل "الضوء الشارد"، وكنت بتعاطف مع كل إنسان بيعمل شغله حلو".

وعن رأيها في مصطلح السينما النظيفة، أوضحت: "مفيش حاجة اسمها عكس النظيف وانتي بتطلعي الحياة، والفن ماهو الا دراسة للحياة".

واستكملت: "واكتر موضوع لازم نتكلم فيه هو الإنسانيات والضمير والصدق، وافتقدناهم الفترة الأخيرة إلى حد ما".

وعن رأيها في السوشيال ميديا، أشارت: "ومش بتابع السوشيال ميديا ومبصدقهاش، وأكتر حاجة نفسي أقدمها الفترة الجاية اي حاجة تنفع للإنسان، زي الأخلاقيات والتعاملات والضمير".

وعن سبب اختفائها عن السينما: "وسبب اختفائي عن السينما مدام مفيش حاجة مناسبة ليا مش هعملها، وكل واحد بيعمل دور حلو مفيش حد اكبر واحد ولا أعظم واحد كل واحد في دوره بيعمله حلو".

وعن أكثر نجم شاب نجح في المسرح: الحقيقة مقدرش اقول أشخاص يعني متسالنيش مين وفين والمميز والغير مميز كل واحد بيعمل حاجة بيبقى مميز فيها مفيش حد مطلق يعني.

وعن اعتزالها: لما احس ان انا مش قادرة اعمل حاجة هاخد القرار ده والاختلاف في المسرح كل وقت وله اذان منقدرش نقول ارجع يازمان، والاختلاف في المحتوى وفي وجهات النظر وحاجات كتير.

ومحضرتش مسرحيات الفترة الأخيرة ومسرح مصر ده اسكتشات وهي ناجحة مع الناس لأنها اخدت الناس على المسرح ورجلهم راحت على المسرح وده شيء جميل جدا لكن هو اسكتشات مش مسرح بمعنى الكلمة بس له الفضل أنه عمل رواج.

وخالد جلال ظاهرة فنية جميلة وأفاد كتير من الشباب وطلع جيل جديد وبعدين مش في مصر بس في العالم العربي".