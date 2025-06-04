مها الصغير تُصدر بيانًا شديد اللهجة.. وتهدد باللجوء للقانون أصدرت الإعلامية المصرية مها الصغير بيانا ردا على جميع الأخبار والأقاويل التي انتشرت عنها خلال الفترة الماضية إقرأ المزيد

أصدرت الإعلامية المصرية مها الصغير بيانا، ردا على جميع الأخبار والأقاويل التي انتشرت عنها خلال الفترة الماضية، بعد إعلان الفنان أحمد السقا طلاقهما، وتداول شائعات عن علاقتها بفنان آخر خلال الساعات الماضية.

وكان الفنان أحمد السقا أثار جدلًا واسعًا بعد منشور غامض شاركه عبر حسابه على "فيسبوك"، كتب فيه: باي باي يا أكبر كذبة في حياتي.. واحذريني عشان نفد (صبري) وها يبقى دمي تقيل ورب السماء و(الطارق).. باي باي مش لاقي كلمة أقولها.. لأنك ليكِ تمن، واللي ليه تمن رخيص مهما غلي.

المنشور، الذي حذفه السقا لاحقًا، اعتبره كثير من المتابعين تلميحًا مباشرًا إلى أنباء ارتباط طليقته الإعلامية مها الصغير بالفنان طارق صبري، خاصة مع استخدامه كلمتي "(صبري)" و"(الطارق)" بين أقواس، في إشارة غير مباشرة فهمها الجمهور بأنها مقصودة.

يُذكر أن مها الصغير وأحمد السقا كانا قد تزوّجا في أوائل الألفينات، وأنجبا ثلاثة أطفال هم ياسين ونادية وحمزة، وقد شكّلا لسنوات ثنائيًا من أبرز الثنائيات في الوسط الفني والإعلامي المصري، قبل أن يتم الانفصال منذ عدة أشهر، بعد أن أعلن أحمد السقا رسميا الخبر خلال وجوده في قمة الإعلام العربي في جلسة حوارية مع الإعلامي اللبناني نيشان.