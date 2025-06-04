نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي فاروق توجه رسالة نارية وتكشف عن معاناتها: "اتقوا الله.. مش كل ست مطلقة تبقى وحشة!" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في منشور ناري أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت الفنانة مي فاروق عن صمتها وردّت بقوة على الشائعات والاتهامات التي لاحقتها مؤخرًا، مؤكدة أنها تعرضت لأذى نفسي شديد بسبب التدخل في حياتها الشخصية، والحديث غير المسؤول عن علاقتها الزوجية السابقة.

وشاركت مي فاروق منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وأرفقت بتعليق قالت فيها:"كلمتين مش عارفة ما أقولهمش.. ياريت بعض الناس تحاول تتعلم تكون محترمة، حياة الناس الخاصة مش مجال للخوض والحوارات مين يسيب مين وليه!"، لتبدأ في تفنيد ما تم تداوله عنها مؤخرًا بشأن انفصالها، مشددة على أن لا أحد يملك الحق في الحكم على حياة الآخرين أو التدخل في تفاصيلها.

وأضافت فاروق: "فيه الست اللي بتتحمل صامدة وجامدة وعاقلة علشان تحافظ على بيتها لحد ما كل حاجة فيه لوحدها تقع!"، مشيرة إلى أن الطلاق ليس دائمًا قرار المرأة، بل أحيانًا يكون الرجل هو السبب في الانفصال، لكنه يتعمد الظهور بدور الضحية لإبعاد اللوم عن نفسه.

الفنانة المصرية لم تكتفِ بالدفاع عن نفسها فحسب، بل حملت منشورها رسالة إلى المجتمع قائلة: "اتطلق!! تبقى هي السبب وخربت بيتها وتجوزت تاني! لأ لأ لأ، ده من حقها إذاي ست محترمة تتجوز تاني؟!"، ساخرة من نظرة بعض الناس السلبية تجاه المرأة المطلقة، مطالبة بعدم التسرع في إصدار الأحكام.

كما دعت إلى احترام النساء والتوقف عن تحميلهن المسؤولية وحدهن، قائلة: "مش كل راجل يطلق ويبقى هو الصح، وغلط في أم عياله ويجي يتجوز ويرجع يقول هي اللي وحشة!"

واختتمت منشورها برسالة قوية: "ده مش مقصود بيه حد، بس أنا شخصيًا اتأذيت نفسيًا كتير وناس لسه بيصدقوا كلام غلط. أنا مش هرد تاني!"، مؤكدة أن كل ما تتعرض له من ظلم وإشاعات لن يُنقص من قيمتها أو احترامها لنفسها، لكنها لن تصمت بعد اليوم.

المنشور لاقى تعاطفًا كبيرًا من جمهورها ومتابعيها، الذين أثنوا على شجاعتها في الرد والدفاع عن كرامتها، مؤكدين دعمهم الكامل لها في مواجهة هذه الضغوط.

تجدر الإشارة إلى أن مي فاروق تعد واحدة من أبرز الأصوات النسائية في مصر والعالم العربي، وقد قدمت خلال مشوارها الفني العديد من الأعمال الناجحة، وحرصت دائمًا على الابتعاد عن الأضواء فيما يخص حياتها الخاصة، ما جعل منشورها الأخير مفاجئًا للكثيرين، لكنه حمل في طياته رسالة واضحة: "احترموا خصوصية الناس.. وخلّوا بالكم من كلامكم!"

