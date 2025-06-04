نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم شغل عيال وعالم تانى.. أفلام ينتظر أحمد حاتم عرضها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان أحمد حاتم الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث ينتظر عرض عدد من افلامه الجديدة في السينمات.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أفلام ينتظر أحمد حاتم عرضها..

فيلم عالم تانى

تعاقد أحمد حاتم مؤخرًا على بطولة فيلم جديد بعنوان عالم تانى، من إخراج عثمان أبو لبن، وتشاركه آية سماحة البطولة، ومن المقرر أن يبدأ التحضير له خلال الفترة المقبلة.

فيلم شغل عيال

وايضا تعاقد احمد حاتم على بطولة فيلم جديد بعنوان شغل عيال، من إخراج يحيي إسماعيل، ومن المقرر أن يبدأ تصويره قبل نهاية العام.

فيلم قصر الباشا

وينتظر أحمد حاتم عرض فيلم قصر الباشا، الذي انتهى من تصويره خلال الفترة الماضية، وسيتحدد موعد عرضه النهائي قريبًا، بالإضافة إلى فيلم الملحد الذي تأجل عرضه ويواجه مصيرًا مجهولًا.

فيلم حدوتة الأيام الباقية

كما يستعد أحمد حاتم لاستئناف تصوير باقي مشاهده في فيلم حدوتة الأيام الباقية، أيضًا يظهر ضيف شرف في مسلسل ظروف غامضة، بطولة أمير كرارة وآية سماحة.

مسلسل جديد لـ أحمد حاتم

ومن الناحية الدرامية، تعاقد أحمد حاتم على بطولة مسلسل جديد بعنوان العند، من إنتاج إيهاب منير، ومن المقرر أن يبدأ تصويره قريًبا، وأن السورية مرام علي تقدم البطولة النسائية أمامه في المسلسل.

اخر اعمال أحمد حاتم

وكان اخر اعمال أحمد حاتم هو ظهور كضيف شرف فى رمضان 2025 بمسلسل إخواتي، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، حول 4 شقيقات هن نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، وهن مترابطات وعلاقتهن جيدة، ولكن تحدث مفاجأة تقلب مجرى الأحداث وتسبب أزمات بينهن، مكون من 15 حلقة، ومن بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، وعلي صبحي، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.