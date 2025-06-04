رشوان توفيق ينعى سميحة أيوب: موهبتها خارقة.. وكانت ملكة المسرح العربي

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان رشوان توفيق، الفنانة الراحلة سميحة أيوب، داعيا الله عز وجل أن يسكنها الجنة، قائلا: "عاصرتها منذ بداية حياتي الفنية، وهي ملكة المسرح العربي، وعملت معها في جميع المراحل الفنية".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»: "علاقتي بالفنانة الراحلة كانت كبيرة، فهي جارتي، وابنها الدكتور علاء يعتبر ابني لأنه تربى مع أبنائي".

وتابع: "سميحة أيوب كانت ذات موهبة خارقة، وكانت تمتلك مهارات إدارية على أعلى مستوى، وكذلك في الجانب الإنساني، وكنت دائم التواصل معها عدا الأشهر الأخيرة".

وواصل: "واليوم في جنازتها كنت حاضرا، لأنها مسابتنيش في حلوة ولا مرة، كانت معي في الأفراح والأحزان، وأنا حزين لوفاتها وأدعي الله أن يسكنها فسيح جناته، ومعها قدمت أفضل أعمالي المسرحية، كما أنها كانت تدعم الفنانين ولم تكن تتأخر عنا في حياتنا الاجتماعية".

