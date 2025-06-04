نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسمة وهبة: السقا قال مش هرجع لمها الصغير.. لكن هقف جنبها لو احتاجتني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّها تحدثت مطولًا مع الفنان أحمد السقا، الذي أكد لها أنه لا يريد الدخول في أي نزاع أو مشكلة، موضحًا أنه يسعى للعيش بسلام وهدوء من أجل أولاده وعائلته، مضيفة، أن السقا قال لها صراحة: "أنا مش هعيش قد العمر اللي فات، ومش عايز مشاكل."

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»، أنّ السقا أبدى مشاعر نبيلة للغاية تجاه مها الصغير، حيث أكد أنه سيكون أول من يقف بجانبها في حال احتاجت إليه، وأنه لا يمكن أن يتحمل رؤيتها حزينة أو متضررة لأي سبب، رغم أن هذا لا يعني وجود نية للرجوع، وهو ما حرص على توضيحه حتى لا يُفهم كلامه خطأ.

وأثنت بسمة وهبة، على رد فعل السقا، واصفة إياه بأنه "رجل محترم وشهم"، وأكدت أن البعض يحاول الزج به في صراعات من خلال "الوساطة" أو تسخين الأمور، لكنه واعٍ تمامًا ويرفض الانجراف وراء تلك المحاولات: "هو فاهم، وما بيديش لحد فرصة إنه يشدّه في سكة هو مش عايزها."

وفي رسالتها للناس، قالت بسمة وهبة إن ما يحدث بين اثنين انفصلوا يجب أن يُترك لهما، وليس للمجتمع أن يتدخل.

وانتقدت الشعب الذي شبّهته بالشعوب التي "خربت على شيرين وحسام"، مؤكدة أن هناك فئة من الناس تتطوع بمعلومات مغلوطة دون وعي، مما يسبب دمارًا للأسَر والأبناء، وختمت حديثها متمنية لأحمد السقا الخير وراحة البال، مؤكدة أنه يستحق الاحترام لما يتمتع به من وعي وشهامة.

