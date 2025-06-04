نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لميس الحديدي باكية: سميحة أيوب علمتنا جميعًا ما معنى الكلمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم تتمالك الإعلامية لميس الحديدي نفسها، ولم تتمكن من حبس دموعها بعد عرض آخر حوار أجرته مع سيدة المسرح العربي سميحة أيوب في نوفمبر 2021، التي رحلت في هدوء صباح اليوم، قائلة: "عرفت الأستاذة سميحة أيوب، أنا بقيت صعبة ومش بعرف أمسك نفسي، ودموعي بتسبقني."



وتابعت خلال لقائها في برنامجها كلمة أخيرة على قناة ON: "لأني عرفت القديرة سميحة أيوب في فترة ما، عندما كنت صغيرة، وكنت بروح أتعلم من الأستاذ سعد الدين وهبة في بيتهم في الزمالك، في هذه المكتبة الضخمة. وهو المكان الذي يستطيع أي صحفي صغير أن يجلس فيه أمام أستاذ سعد الدين وهبة وأمام أستاذة هي سميحة أيوب."



أكملت: "هذا واحد من الحوارات العديدة التي أجريتها معها خلال مسيرتها الفنية. كانت سيدة لها كلمة، وعلمتنا جميعًا ما معنى الكلمة."

اختتمت: "رحلت، لكن تركت وراءها إرثًا فنيًا زاخرًا، واسمًا لا ينحني ولم ينحَنِ لا أمام الزمن ولا الحداثة ولا العواصف، حتى يبقى اسم سميحة أيوب مخلدًا في زمن ربما لا يعرف هذه القيمة."