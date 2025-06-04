نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غنائها في صاحبة السعادة.. عايدة الأيوبي طرحت أغنية بحلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت النجمة عايدة الأيوبي، ضيفة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، وقامت بغناء مقطع من أغنية "بحلم" بعد طلب من إسعاد يونس خلال الحلقة، وبعد نزولها طالبها الجمهور بنزولها بشكل كامل على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل أغنية بحلم

وطرحت اليوم عايدة الأيوبي بـ "حلم"، وتدور قصتها حول منادة الحبيب بعد الفراق ومن كلماتها: بحلم بحلم ياحبيبي.. أنا بحلم.. بحلم حلم باقيلي.. أنا بحلم

وطرحت اليوم عايدة الأيوبي بـ "حلم"، وتدور قصتها حول منادة الحبيب بعد الفراق ومن كلماتها: بحلم بحلم ياحبيبي.. أنا بحلم.. بحلم حلم باقيلي.. أنا بحلم

بحلم بوجودك جنبي وانت مش جنبي أنا.. بحلم بفؤادك يشكي والآه في قلبي أنا.. كنت غلطانة.. صدقت في يومإنك ياحبيبي.. حبيبي أنا!… اللوم عليا.. عشت أوهام وافتكرت ان أنا..الغالية!.. بحلم ياحبيبي.. أنا بحلم.