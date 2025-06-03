بالحجاب.. ريهام حجاج تؤدى مناسك الحج

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة ريهام حجاج علي مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام لحظاتها، وشاركت صور لها خلال تأديتها لمراسم أداء الحج بالمملكة العربية السعودية.

ريهام حجاج تؤدى مناسك الحج

وظهرت ريهام حجاج وهي مرتدىه الحجاب لأداء مناسك الحج، بينما فى صورة أخرى تظهر فيها الكعبة المشرفة داخل الحرم الشريف، كتبت "اللهم لك ألف حمد وشكر كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

رأي ريهام حجاج في دخول ولادها التمثيل

سبق، كشف الفنانة ريهام حجاج عن رأيها في دخول أولادها مجال التمثيل في لقاء مع "عرب وود"، وقالت: "مهنة التمثيل شاقة جدا وصعبة جدا، أنا لو كنت أعرف قبل ما ابتدي اشتغلها وأنجح فيها ويبقى عندي الشغف بتاعها أن هي بالقسوة دي مكنتش دخلت، متمناش خالص ان ولادي يدخوا لكن طبعا هما لو عايزين هتبقى حروب بيني وبينهم مش هيبقى بالساهل خالص".

اخر اعمال ريهام حجاج

وكانت آخر أعمال ريهام حجاج هو مسلسل أثينا، الذي عرض ضمن موسم رمضان الماضي، وعلى منصة Watch it الرقمية، يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

قصة مسلسل أثينا

وتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.