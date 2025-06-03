حسام حبيب يطرح «سيبتك» أول أغاني ألبومه الجديد.. فما علاقة شيرين؟

القاهرة - محمد ابراهيم - «سيبتك».. روتانا تطرح أول أغاني ألبوم حسام حبيب (فيديو وصور)

طرحت شركة روتانا، أغنية "سيبتك" للمطرب والملحن حسام حبيب، وهي أول أغاني ألبومه الجديد لصيف 2025، وذلك على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

الأغنية كلمات أدهم معتز، ألحان تامر علي، توزيع أحمد وجيه، من إنتاج شركة روتانا.

تقول كلمات الأغنية:

سيبتك تقول عليا.. حاجات ماكنتش فيا

سيبتك تجيب اللوم عليا.. وفضلت برضو شاريك.. ضيعت فيا روحي.. معاك ليه زادت جروحي.. ده أنا كنت ليك.. أنا كان طموحي إزاي في يوم أرضيك.. من حبي فيك أذتني.. وجعتني بيك لقيتني.. عايش حكاية غيرتني.. والفضل يرجع ليك

حسام حبيب يتصدر التريند

وتصدر حسام حبيب، مؤخرا التريند على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع طرح تيزر أغنية "سيبتك"، حيث ربط الكثير من الجمهور بين اسم الأغنية وبين علاقته بطليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب، ورأى الكثير أن في ذلك تلميحًا واضحًا إلى تجربته الشخصية السابقة، خاصة وأن حسام حبيب أكد من قبل أن ألبومه الجديد يحمل الكثير من التفاصيل الخاصة بمحن ومغامرات حياته الشخصية خلال السنوات الأخيرة.

ألبوم حسام حبيب الجديد

ويصدر ألبوم حسام حبيب الجديد على جزأين على فترات متباعدة؛ كل جزء يشمل 5 أغانى، ويتعاون فيه مع عدد كبير ومميز من الشعراء والملحنين والموزعين منهم تامر على وأدهم معتز ونابلسى وأمين نبيل وإبراهيم شتا وأحمد يوسف وغيرهم.