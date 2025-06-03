نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «في عيد الأضحى».. منصة يانغوي بلاي تطرح فيلم سيكو سيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منصة يانغوي بلاي عبر صفحتها علي موقع انستجرام، عن نيتها لتقديم فيلم سيكو سيكو حصريًا بعد النجاح الساحق الذي حققه الفيلم في دور السينما منذ إطلاقه.

منصة يانغوي بلاي تطرح فيلم سيكو سيكو

وشاركت صفحة منصة يانغوي صورة جزء، من بوستر فيلم سيكو سيكو، وعلقت: عرفتوه؟.. استوا الجديد في عيد الاضحى.

موعد عرض فيلم سيكو سيكو على يانغو بلاي

ومن المقرر عرض فيلم سيكو سيكو حصريًا على منصة يانغو بلاي في عيد الأضحى، وذلك احتفالا بأجواء العيد.

أبطال فيلم سيكو سيكو

وفيلم سيكو سيكو من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، مع عدد من النجوم الشباب منهم تارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي، فيما يظهر به خالد الصاوي ضيف شرف، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ومن إنتاج أحمد بدوي والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير.

قصة فيلم سيكو سيكو

يدور الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يحمل مفاجآت عديدة، ويجسد عصام عمر خلاله شخصية شاب يعمل في شركة شحن، فيما يظهر طه دسوقي بدور Gamer، ويحصل سليم وابن عمه يحيى على ميراث عمهما المتوفي، ثم يكتشفان أن الميراث عبارة عن سلع غير مشروعة، فيحاولان التصرف فيها وبيعها من خلال ابتكار لعبة إلكترونية وبمساعدة مجموعة من الأشخاص، لكن تنقلب حياتهما رأسًا على عقب بعد ظهور زعيم عصابة خطير يدّعي أنه المالك الحقيقي لهذه السلع.