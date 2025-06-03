نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقه.. محمد محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيي الفنان محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه بموقع انستجرام، ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

محمد محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده

وشارك محمد محمود عبد العزيز، صورة تجمعه بوالده، وعلق قائلا: «4 يونيو، من أحلى أيام السنة بالنسبالي، عيد ميلادك يا أبو حنف، مقدرتش أستنى بكره، كل سنه وحضرتك طيب وبخير وفى أحسن حال وأحلى مكان يا أغلى أب وأحسن أخ وأوفى صديق يا سندى وضهرى وأمانى،

وأضاف محمد محمود عبد العزيز: «وحشتنى، أتمنى هدية السنادي تكون عحبتك وإن شاء الله ربنا يقدرنى وأفرح حضرتك تانى قريب، اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلو عنا، شكرًا صديقي المحترم محمد جابر على الصورة الحلوة دى، تسلم أيدك».

أزمة زواج محمود عبد العزيز من بوسي شلبي

سبق، تصدر محمود عبد العزيز مؤخرا تريند البحث جوجل بعد أزمة زواجه من الإعلامية بوسي شلبي حيث خرجت أسرة محمود عبد العزيز وشككت في زواج بوسي شلبي من والدهم ويشار إلى أن هذا الأمر حدث بسبب توزيع الميراث، ولكن خرجت بوسي شلبي وأكدت إنه ا تزوجت من محمود عبد العزيز ولم يفصله عنها سوى رحيله عن عالمنا وظلت القضية محل اهتمام عدد كبير من الجمهور وبدأ العديد يبدي رأيه في هذا الأمر وبين مشكك وثابت لتلك الزيجة بدأ يحدث العديد من المناوشات.

آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز

وكان اخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز، هي مشاركته في مسلسل حضرة العمدة، الذي عرض في موسم رمضان 2023، شارك خلاله عدد كبير من النجوم والفنانين منهم سميحة أيوب، أحمد بدير، صلاح عبد الله، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، أحمد رزق، دينا، إدوارد، محمود عبد المغني، شادى مقار، بسمة، وفاء عامر، كريم عبد الخالق، إيهاب فهمي، نهلة سلامة، مصطفى حشيش، محمد الصاوي، جميل برسوم، لطفى لبيب، صولا عمر، شيرى أشرف، أشرف طلبة، حسام داغر، أحمد أبو زيد، ومن تاليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.