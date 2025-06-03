نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكالة رويترز تبث تقريرًا حول لقاء قناة النيل للأخبار مع وزير الخارجية الإيراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بثّت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء 3 يونيو تقريرًا حول المقابلة المهمة التي أجرتها قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقد أشارت وكالات وصحف ومواقع إلي الحوار الذي شمل محاور عدة.

ونقلت رويترز عن "عراقجي" قوله، إن طهران سترد بشكل مناسب خلال الأيام القادمة على مقترح من الإدارة الأمريكية بشأن تسوية الملف النووي الإيراني، بما يتناسب مع مصالح الجمهورية الإسلامية، ولكن موعد ومكان الجولة الجديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة لم يتحدد حتى الآن.

وركّزت الوكالة علي تصريحات "عراقجي" في مقابلة مع قناة النيل للأخبار أُذيعت اليوم الثلاثاء تعليقا على اجتماعه أمس، في القاهرة مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إن الاجتماع كان جيدًا، مضيفًا: "طرحنا وجهات نظرنا، لكن لم نكن مرتاحين للتقرير الأخير الذي صدر عن جروسي حيث لم يكن منصفًا، وقد نبّهت جروسي بهذا الشأن".

وأضاف “عراقجي” في مقابلة نادرة لمسؤول إيراني كبير مع التلفزيون المصري الرسمي قائلًا: "قلت له إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ألا تخرج عن مسارها الفني والتقني، ويجب ألا تتحول إلى مؤسسة سياسية أو تكون أداة لبعض الدول وبعض القوى، ويجب أن تؤدي دورها الحيادي".

واستطرد قائلًا: "جروسي طمأنني بأن الوكالة تتجه نحو القضايا الفنية والتقنية ولا تسمح بدخول الرغبات السياسية لبعض الدول في تقاريرها، لكن طبعا تبقى هناك بعض التساؤلات بهذا الشأن".

وذكر "عراقجي" أن التعاون بين مصر وإيران سيساعد في تحقيق الاستقرار، وخفض التصعيد في المنطقة، وعبر عن ارتياح بلاده للدعم المصري للمفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

وفيما يتعلّق بملف الملاحة في البحر الأحمر، قال وزير الخارجية الإيراني خلال المقابلة، إن طهران تتفهم تمامًا مخاوف مصر في البحر الأحمر، خلال المدة الأخيرة واجهت الملاحة البحرية بعض المشاكل وتضررت منها مجموعة من الدول ومنها مصر.

وألمح "عراقجي" إلى إمكانية وقف الحوثيين في اليمن عملياتهم في البحر الأحمر، إذا جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وكانت قناة النيل للأخبار، قد التقت وزير الخارجية الإيراني في أحد فنادق القاهرة المطلّة على النيل، وأجرى الحوار الإعلامي أحمد أنور.