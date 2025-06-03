عاجل- أول رد من مها الصغير بعد طلاقها من أحمد السقا وشائعات زواجها الجديد: "احترموا اسمي"

القاهرة - محمد ابراهيم - في أول تعليق علني لها بعد تداول أنباء حول زواجها مجددًا، خرجت الإعلامية مها الصغير برسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي، ردت فيها على الشائعات التي طالت حياتها الشخصية مؤخرًا، وخاصة ما أُثير بعد طلاقها من الفنان أحمد السقا.

وجاء تعليق مها الصغير بعد تداول مكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصور وأخبار تزعم زواجها الجديد، وهو ما نفته بشكل غير مباشر، من خلال تأكيدها على احترام الخصوصية، ورفضها استباحة اسمها أو الحديث عنها دون دليل.

نص البيان

نص ما كتبته مها الصغير في منشورها:

"لقد التزمت الصمت طويلًا، واحتملت ما يفوق طاقتي، لا عن ضعف أو خوف، بل احترامًا لنفسي وللآخرين.

كنت دائمًا أؤمن بأن الكرامة تكمن في الصمت، وأن ستر البيوت من أسمى الأخلاق في التفاصيل.

لقد بدى في عالمك من يفتقر لذلك، فبمنتهى البساطة الكلام دون دليل يُعد باطلًا، وتجريح الناس بإشاعات مغلوطة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، غير مقبول، وكل كلمة تُقال وتُكتب تُحاسب.

أحذر بشدة، بكرامة، أطلب احترام اسمي، لا تذكروا اسمي بجوار أي شخص، لا تنشروا عني أخبارًا غير دقيقة أو مرفوضة أخلاقيًا.

أنا سيدة تملك من الوعي والحكمة والعزة ما يجعلني أرفع رأسي عاليًا أمام الله وأمام نفسي. وأفهم جيدًا أن كرامة الإنسان ليست محلًا للجدل أو موضعًا للتسلية في مجالس البشر.

إلى الذين أحبوني احترموا خصوصيتي، وإلى الذين نظروا إليّ نظرة الظن أو الخوض في حياتي، أذكّركم بقول الله تعالى: "ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضًا"..

صدق الله العظيم."