نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. محمد شاهين يحتفل بزفافه على المنتجة رشا الظنحاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل المغني محمد شاهين بحفل زفاف على المنتجة رشا الظنحاني، غدا الاربعاء بأحد فنادق القاهرة.

اخر اعمال محمد شاهين

وكان اخر اعمال محمد شاهين هي اغنيه "الدروس المستفادة"، التي طرحها مؤخرا عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، الأغنية من كلمات سلمى رشيد، ألحان وليد سامي، توزيع:إسلام شيتوس.

من هو محمد شاهين؟

ويذكر ان محمد شاهين فاز بالمركز الأول في برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" خلال موسمه العاشر عام 2014،بدأ رحلته بأغنية "أنا طول اليوم" للفنان بهاء سلطان، وفسر ذلك بأنه يلوم نفسه عن ما مضى فى حياته من تجارب، قبل أن يؤدى هذه الأغنية، وتوجهت وقتها رئيسة الأكاديمية "كلوديا مرشليان" بنصيحة لمحمد بعدم نسيان الماضى، غنى محمد شاهين مع حكيم، صابر الرباعى، والشاب الجزائرى خالد، وسجل شاهين موقفًا خلال ادائه المنفرد على مسرح ستار أكاديمى، فغنى "قوم أقف" للفنان المصرى بهاء سلطان، وتميز شاهين بالغناء، بحيث أثنى عراب الأكاديمية الاستاذ الياس الرحبانى على السهولة التى يغنى بها، وذلك فى البرايم النصف النهائى.

من هي المنتجة رشا الظنحاني؟

بينما أنتجت رشا الظنحاني عددًا من الأعمال الفنية، منها فيلم "عنب" بطولة آيتن عامر، حصلت على بكالوريوس إدارة أعمال تجارية مع مرتبة الشرف الأولى، من الكلية التقنية العليا بدبي، وبدأت حياتها المهنية في وظائف إدارية في قطاع البنوك ثم إنتقلت بعد ذلك إلى قطاع المشروعات العقارية، لأنها لم تجد التحديات التي تدفعها للإستمرار في هذا المجال لذلك إنتقلت إلى قطاع العقارات، ثم بعد ذلك أسست أعمالها الخاصة التي بدأت مع (Spa) خاص بالسيدات، رشا الظنحانى هي السيدة الأماراتية الأولى التي تتولى إدارة مشروع فرع لسلسلة مقاهى باباروتى كافية في دبى مول