«كلاكيت تاني مرة».. نيقولا معوض يغني "أحبك" بالتركية

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان نيقولا معوض أحدث أعماله الغنائية، التي تحمل اسم "أحبك" وتجمعه مع التركية الشهيرة جيهان باربور.

نيقولا معوض يغني "أحبك" بالتركية

وشارك نيقولا معوض عبر حسابه بموقع انستجرام فيديو اغنيه أحبك، والتي تعد ثاني تجربة الغنائية بالتركي

تفاصيل أغنية "أحبك" لـ نيقولا معوض

و "أحبك" دويتو مميز يجمع نيقولا معوض بالمغنية التركية الشهيرة جيهان باربور، في تجربة غنائية رومانسية تمزج بين الإحساس العربي والروح التركية، تم تصوير الكليب في لبنان تحت إدارة المخرج رواد ضو، ومن إنتاج شركة Ada Music.

ثاني تجربة غنائية تركية لنيقولا معوض

وتُعد هذه ثاني تجربة غنائية تركية لنيقولا معوض، بعد نجاح دويتو "Uykuma Bir Kala (Just Before I Fall Asleep)" مع النجمة التركية أيلين ييليز، والذي تم إطلاقه مؤخرًا وحقق تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تم تصويره أيضًا في لبنان، بإنتاج Ada Music وإخراج رواد ضو.

أحدث أعمال نيقولا معوض

ومن ناحية اخري، يواصل نيقولا نشاطه على مستوى الدراما حيث انتهى مؤخرًا من تصوير دوره في النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "امرأة"، الذي يشاركه بطولته مرام علي.

آخر أعمال نيقولا معوض

وكان آخر أعمال نيقولا معوض هو مسلسل "الأميرة - ضل حيطة" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، نضال الشافعي، مها نصار، هند عبد الحليم، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار درامي مشوّق، يجمع بين الرومانسية والتشويق.