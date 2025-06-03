بالصور والفيديو.. اللبناني عزيز عبدو يغني باللهجة المصرية في كليب "عدت علينا"

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرح الفنان اللبناني عزيز عبدو أجدد أعماله الغنائية "عدت علينا" على طريقة الفيديو كليب على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

تفاصيل الأغنية الجديدة



ويستهل عزيز عبر العمل انطلاقة موسم الصيف عبر أغنية صيفية مبهجة باللهجة المصرية، تعاون خلالها مع الشاعر تامر حسين والملحن شادي حسن وتوزيع هادي شرارة، والكليب من إخراج كرم كرم.

تتميز أغنية "عدت علينا" بإيقاعها السريع وتوزيعها العصري وتمزج بين نمط البوب العربي والطابع الإيقاعي الراقص، وتحاكي أجراء الصيف بتوليفة بصرية وسمعية تمزج بين موسيقاها الحماسية مع الألوان المبهجة والمناظر الطبيعية في الكليب.

آخر أعمال عزيز عبده



ويعقب الكليب أصداء النجاح الجماهيري التي صاحبت آخر أغنيات عزيز "عالم تاني"، الذي خاض خلالها مغامرة تقديم لون موسيقى الأمابيانو كأول فنان عربي يقتحم هذا المجال الموسيقي، كما ينشغل حاليا في وضع لمساته الأخيرة على عدة تعاونات غنائية جديدة خلال موسم الصيف من بينها تعاونه مع الفنان عمرو مصطفى.

تصريحات عزيز عبده والمخرج كرم



وقال عزيز عبدو: "صورت الكليب في لبنان مع المخرج كرم كرم في أول تعاون بيننا، وهو يتمتع برؤية فنيّة استثنائية، وسعيد جدًا بالكيمياء الفنيّة التي جمعتنا منذ اللحظات الأولى، وجاءت رؤيته الإخراجيّة إضافة حقيقيّة للأغنية".



من جهته، عبر المخرج كرم كرم عن سعادته الكبيرة بهذه التجربة قائلا:" أردت من خلال العمل أن أعكس روح الأغنية الشبابيّة من خلال صورة عصريّة ومشهديّة جميلة تضجّ بالحياة والرقص وبالطاقة الإيجابيّة العالية تحمل تنوّعًا لافتًا في الألوان، وكليب ينبض بالحيوية وإيقاع التصوير فيه سريع يتناغم مع إيقاع الأغنية".



