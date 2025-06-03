بإطلالة جريئة.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار في أحدث ظهور

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أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة سيرين عبد النور الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام،بعدما ظهرت بإطلالة جريئة.

أحدث ظهور لـ سيرين عبد النور

وظهرت سيرين عبد النور في الصور بفستان أسود طويل من الدانتيل، شفاف بالكامل ولم ترتد أسفله بطانة، وارتدت قطع داخلية باللون الأسود، وتركت شعرها ينسدل مموجا على كتفها ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الغامق.

أحدث أعمال سيرين عبد النور

ومن ناحية أخرى، اعلنت سيرين عبد النور مؤخرا عن انضمامها لأبطال مسلسل "المشتبه الرابع"، أمام النجمة هيفاء وهبي، الفنان اللبناني يوسف الخال، كما سيشارك به عدد من الفنانين العرب من سوريا والكويت والسعودية ومصر، فضلا عن مشاركة نجوم أجانب من إيطاليا وتركيا، وسيتم تصوير المسلسل في عدد من الدول منها روسيا وإيطاليا.

آخر أعمال الفنانة سيرين عبدالنور

وكان آخر أعمال الفنانة سيرين عبدالنور مسلسل «العين بالعين» بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، تأليف سلام كسيري، كريستين شويري، يوسف حداد، مجدي مشموشي، رودريغ سليمان، دانا حلبي، وسامي أبوحمدان»، والعمل من تأليف سلام كسير، وإخراج كل من رنده علم ومازن سفر.

وأيضا شاركت في مسلسل النسيان بطولة سيرين عبد النور، ندى أبو فرحات، قيس الشيخ نجيب، يورغو شلهوب، كارول الحاج، وتأليف شادي كيوان، وإخراج الفوز طنجور، يحكي المسلسل قصة امرأة تفقد أولادها وتتوالى الأحداث خلال الخمسة عشرة حلقة.