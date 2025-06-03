نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر بسنت شوقي للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة بسنت شوقي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شاركت الفنانة بسنت شوقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور لها من حضورها حفل زفاف صديقتها الفنانة أمينة خليل.

ونشرت بسنت، الصور التي استعرضت فيها فستانها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الاحتفال بالحب".

بسنت شوقي ومحمد فراج

آخر أعمال بسنت شوقي

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وصلاح عبد الله وأنوشكا وإنجي كيوان ومنة عرفة وبسنت شوقي وحمدي هيكل وأحمد عبد الله والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري ومن إنتاج سينرجي.



قصة وأحداث وتقابل حبيب



تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي مشوق، حيث تلعب ياسمين عبد العزيز دور امرأة ثرية تتعرض لخيانة زوجها، ما يدفعها إلى مواجهة صراعات عاطفية معقدة، لتكتشف أسرارًا خفية عن عائلة طليقها، مما يزيد من تعقيد حياتها ويقودها إلى مفترق طرق مصيري.