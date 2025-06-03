نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر لـ دوت الخليج الفني: مبسوطة بافتتاح مسرح قصر النيل..واتمنى تقديم السيرة الذاتية لسميرة موسى (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقت عدسة دوت الخليج الفني بالفنانة وفاء عامر في احتفالية مسرحية "صوت وصورة" لأم كلثوم على مسرح قصر النيل.



وتحدث دوت الخليج الفني مع وفاء عامر على سبب تحمسها للحضور بالإضافة إلى وجهة نظرها في تقديم السيرة الذاتية بالنسبة للفنان.



وقالت وفاء عامر:"أنا حضوري الاحتفالية دي علشان بحب المسرح ومبسوطة جدًا افتتاح مسرح قصر النيل وجاية أقول لأحمد فوزي وعلا مبروك، واتفرج على مروة ناجي، المسرح ده من أعظم المسارح على جمهورية مصر العربية ربنا يقدرهم ويحافظوا عليه ويخلوه حاجة عظيمة، وانا متفائلة جدًا جدًا بالفترة الجاية أن هيتعمل عليه حفلات عظيمة تليق بالشعب المصري العظيم والجمهور المصري الكبير ".

التعليق على أزمة والدة ابراهيم شيكا

وعلقت على أزمة عائلة إبراهيم شيكا قائلة:"والله عيب، كفاية أن أولاد إبراهيم شيكا ايتام، أنا مش هتولى اللي بيتولانا كلنا ربنا، وكل محطة هبة "زوجة ابراهيم " بتمشيها بتبلغني بها وبنصحها بالصح والغلط وربنا هيعوضها خير ".

وفاء عامر والمسرح



وعن فكرة عودتها للمسرح أضافت:" لو مسرح قصر النيل قدم رواية ومحتاجيني في مشهد هاجي، لأنه مسرح عظيم ليه قيمة واسم كبير وتاريخ وانا فرحانة بيه جدًا جدًا أنه رجع تاني وبدأ يتقدم به أعمال وحفلات تليق بالشعب المصري العظيم والجمهور العربي الكبير ".



ذكريات وفاء عامر مع مسرح قصر النيل

وعن ذكرياتها مع مسرح قصر النيل قالت:" أول مرة اشتغلت مسرح هنا كان مع الاستاذ محمد فوزي وكان حاجة عظيمة جدًا اني قدمة معه "شقاوة" وكان أول من فتح المسرح للاستعراض أكثر من الغناء ".

احب أغاني أم كلثوم لـ وفاء عامر



وعن أكثر الأغاني التي تحبها لكوكبة الشرق أضافت:"أول أغنية سمعتها كانت رباعية الخيام ومكنتش فهماها ولما فهمتها صممت اني مش هسمع حاجة غير أم كلثوم ".

موقف وفاء عامر من السير الذاتية والشخصية التي تتمنى تجسيد حياتها

وبسؤالها عن الشخصية التي تتمنى تقديم سيرة ذاتية لها علقت: "السير الذاتية بتكون مجهدة جدًا للفنان ومعرفش إذا كنت اقدر تقديم ذلك أم لا، ولكن نفسي اعمل السيرة الذاتية لسميرة موسى، عالمة مصرية عظيمة بدأت القصة ولم تنتهي وأخذ الخط بتاعها كتير جدّا من العلماء وطوروا بها، وعلفكرا أنا سميرة موسى معملش فيها غير 10 حلقات فقط لأن كل التاريخ اللي قبل الـ 10 حلقات المفروض تقدمه سن اصغر مني ".

تجربة التعاون مع الدراما الخليجية



أما عن تقديمها لتجربة خليجية في رمضان الماضي أضافت:" تجربة عظيمة جدًا اني اشتغل مع عبد الله أبو شهري وعبد المحسن النمر وليلى عبد الله، ومنى حسين ".