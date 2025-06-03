نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل رحيلها.. سميحة أيوب تنفي شائعة إصابتها بالسرطان في آخر ظهور إعلامي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في آخر ظهور إعلامي لها قبل وفاتها، نفت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب الشائعات التي تداولت مؤخرًا حول إصابتها بمرض السرطان، مؤكدة أنها كانت بصحة جيدة، وأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة.

وجاءت تصريحات الفنانة الراحلة خلال مداخلة هاتفية أجرتها مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، والذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، حيث قالت نصًا: "أنا كويسة صحيًا، وكل اللي اتقال عني غلط.. أنا مش مصابة بسرطان الثدي، وغيابي عن الفن مش بسبب المرض، إنما لأني مش لاقية الدور اللي يليق بتاريخي الفني".

غيابها عن الساحة الفنية

وأوضحت سميحة أيوب خلال المداخلة أن ابتعادها عن الساحة الفنية في الفترة الأخيرة لم يكن نتيجة ظروف صحية، بل جاء بسبب عدم توفر أدوار تليق بمكانتها ومسيرتها الفنية الطويلة، مشيرة إلى أنها ترفض تقديم أدوار لا تضيف لها، أو لا تحترم ما قدمته طيلة السنوات الماضية.

رسالة تقدير للدولة والرئيس السيسي

وفي حديثها، أعربت "سيدة المسرح العربي" عن امتنانها الكبير لتكريم الدولة المصرية لها، وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسيرتها، مشيرة إلى سعادتها بلقائه خلال احتفالية عيد الشرطة الأخيرة، والتي شهدت حضورها إلى جانب عدد من رموز الفن والثقافة.

كما عبرت عن فخرها بتدريس سيرتها الذاتية في المناهج التعليمية المصرية، واعتبرته تكريمًا معنويًا غاليًا على قلبها، إلى جانب حصولها على وسام النيل، والذي وصفته بأنه:

"أكبر وسام حصلت عليه في حياتي، وهو شرف عظيم أعتز به طوال عمري".

رحيل فنانة بحجم وطن

توفيت الفنانة القديرة سميحة أيوب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2025، عن عمر ناهز 93 عامًا، بعد رحلة فنية امتدت لعقود طويلة، وقد أعلن خبر الوفاة الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، دون الكشف تفاصيل الجنازة في حينه.

وتعد سميحة أيوب واحدة من أبرز رموز المسرح المصري والعربي، وقدمت خلال مشوارها الفني العديد من الأعمال الخالدة التي أثرت بها الساحة الفنية، كما شغلت مناصب مهمة، وكان لها حضور قوي على مستوى المسرح والدراما والتلفزيون، ما جعلها تُلقب عن جدارة بـ "سيدة المسرح العربي".