" إهداء " من ياسمين علي لجمهورها أول أيام عيد الأضحي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة ياسمين علي في تصريحات خاصة عن طرح أغنيتها الجديدة " إهداء" اول أيام عيد الأضحي المبارك معبرة عن مدي سعادتها بالتعاون مع المخرج اللبناني فادي الحداد، وإنتاج عمل غنائي مميز قد تقرر طرحه عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.



تفاصيل أغنية إهداء





يذكر أن أغنية " إهداء " تم تصنيفها كأغنية رومانسيه غير تقليدية حيث تتناول الحب والأشتياق في ثوب جديد وبفكرة تفوق التوقعات فالسفر للفضاء أحد أدواتها المعبرة عن مضمونها



الأغنية كلمات وتأليف كريم حكيم وألحان وتوزيع مودى منير وقد أنتجتها شركة لايف ستايلز ستديوز.كفيديو كليب في لبنان منذ شهور قليلة.

كلمات الأغنية



ده لقاك مش حلم لوحدي

ده لقاك الحلم العربي

وانا مش بستني لوحدي كله بيسأل مشتاق

وبقول مابقتش بشوفك

بقي نفس طلبهم طلبي

يشوفوك وعينيا تشوفك

ببعتلك اهداء.



نبذة عن ياسمين علي





الجدير بالذكر أن ياسمين علي مطربة شابة قد أثبتت حضورها بشكل غير مسبوق في ساحة الغناء العربي وذلك بشخصيتها الفنيه المميزة وإنتقاءها للحن والكلمات من أهم أعمالها أغنية الأصول العربية، ما ضاقت إلا أما فرجت، كتب التاريخ، زي الموج، أنا ليا أب.