مها الصغير ترد لأول مرة على شائعات ارتباطها بطارق صبري

القاهرة - محمد ابراهيم - في أول رد رسمي على ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة، نفت الإعلامية مها الصغير بشكل قاطع الشائعات التي زعمت وجود علاقة عاطفية تجمعها بالفنان طارق صبري، وذلك بعد انتشار أنباء غير مؤكدة حول انفصالها عن زوجها الفنان أحمد السقا، والتي أثارت جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكتبت مها الصغير منشورًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه:

«واتقوا يومًا تُرجَعون فيه إلى الله، حسبنا الله فيمن قال فينا ما ليس فينا، ونسب إلينا ما لم نفعل، وتجاوز في حقنا، وأنكر ما قدمناه من خير، وكفى بالله شهيدًا».



ويُعد هذا التصريح أول تعليق مباشر من مها الصغير على الشائعات التي طالت حياتها الشخصية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكدت مصادر مقربة من الإعلامية أن مها الصغير قضت يوم أمس في أجواء عائلية احتفالية بمناسبة تخرج ابنتها نادية، التي أنهت مرحلتها المدرسية وتستعد للانتقال إلى مرحلة تعليمية جديدة، حيث شاركت الأسرة الفرحة بهذه المناسبة وسط أجواء مليئة بالحب والدعم الأسري.

وأشارت المصادر إلى أن التركيز الإعلامي حول مها الصغير جاء بعد غيابها عن الظهور العلني برفقة أحمد السقا مؤخرًا، ما فتح الباب أمام التكهنات، خاصة بعد مشاركة السقا في مناسبات مختلفة بمفرده، آخرها احتفاله بتخرج ابنته نادية وتوجيهه لها رسالة مؤثرة عبر حساباته الرسمية.