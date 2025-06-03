مها الصغير تهنئ ابنتها نادية السقا برسالة مؤثرة بعد التخرج وتعلق: "حب حياتي"

القاهرة - محمد ابراهيم - في أجواء مفعمة بالفخر والحنين، حرصت الإعلامية المصرية مها الصغير على تهنئة ابنتها نادية السقا بمناسبة تخرجها، حيث نشرت صورة تجمعها بها من حفل التخرج، موجهة لها رسالة قصيرة ومؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وشاركت مها الصغير متابعيها بصورة عبر خاصية "الستوري"، ظهرت فيها برفقة نادية خلال الحفل، وعلقت عليها بكلمات بسيطة حملت مشاعر الأمومة والفرح قائلة: "حب حياتي"، في إشارة إلى حجم السعادة والفخر الذي تعيشه بهذه المناسبة.

تصدر اسم مها الصغير التريند بعد أنباء ارتباطها

تزامنت تهنئة مها الصغير لابنتها مع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أنباء غير مؤكدة عن زواجها من الفنان المصري طارق صبري، الأمر الذي جعل اسمها يتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية.

ورغم عدم وجود تأكيد رسمي من الطرفين، أثار الأمر تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، خاصة بعد خطوة مفاجئة من نجلها ياسين السقا، الذي قام بحذف صورة جمعته بوالدته من حسابه على "إنستجرام"، من دون أي توضيح للأسباب، ما فتح باب التكهنات مجددًا حول طبيعة العلاقة بين أفراد العائلة.

أحمد السقا يؤكد انفصاله عن مها الصغير ويصفها بـ "الست الفاضلة"

يأتي هذا الجدل في ظل إعلان الفنان أحمد السقا، طليق مها الصغير، مؤخرًا عن انفصالهما رسميًا، حيث كتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك" منشورًا يؤكد فيه أنه يعيش بمفرده حاليًا.

وفي تصريحات إعلامية تالية، شدد السقا على استمرار الاحترام المتبادل بينه وبين والدة أبنائه، قائلًا: "أنا دلوقتي سنجل، بس ده مش معناه إن مفيش احترام بيني وبين أم أولادي، هي ست فاضلة وربت ولادنا أحسن تربية، والنصيب ماكملش"، مؤكدًا أن العلاقة بينهما ما زالت قائمة على الود والتفاهم رغم الانفصال.

تفاعل كبير من الجمهور

وقد لاقت رسالة مها الصغير لابنتها تفاعلًا كبيرًا من جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حرص الكثيرون على تقديم التهاني لنادية بمناسبة التخرج، مشيدين بعلاقة الأم بابنتها، وبالرسالة الصادقة التي حملتها الصورة المنشورة.