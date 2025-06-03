إيناس عز الدين بإطلالة سوداء كاملة تخطف الأضواء على "تيك توك".. جرأة وثقة تمهيدًا لعمل فني جديد

القاهرة - محمد ابراهيم -

أشعلت الممثلة المصرية إيناس عز الدين مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعد ظهورها في فيديو جديد على حسابها الرسمي عبر تطبيق "تيك توك"، حيث ظهرت بإطلالة سوداء أنيقة لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها، وطرحت من خلالها تلميحًا غامضًا عن عمل فني مرتقب.

وظهرت إيناس مرتدية طقمًا مميزًا من اللون الأسود الداكن، مكوّن من بلوزة بأكمام طويلة وبنطال واسع بنفس النقشة، حيث تميز اللوك بخطوط بيضاء عشوائية أشبه بالبرق أو التشققات، ما أضفى على الإطلالة طابعًا عصريًا وخارجًا عن المألوف. وقد بدت واثقة في خطواتها وهي تسير باتزان أمام الكاميرا، بإطلالة تعكس شخصية جريئة وواثقة، تُجيد اللعب على التفاصيل البصرية بذكاء.

اختارت الممثلة المعروفة بأدوارها الجادة مكياجًا ناعمًا بتدرجات برونزية، أبرز ملامح وجهها دون مبالغة، مع تسريحة شعر مفرود بسيط زادت من جاذبيتها، وسمحت للتركيز أن ينصب على قوة حضورها وليس فقط على ملابسها.

ورغم بساطة الإطلالة في عناصرها، إلا أن حضور إيناس الطاغي، وطريقتها في تقديم نفسها أمام الكاميرا، جعلا من الفيديو مادة دسمة للمتابعين، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بجمالها وأناقتها واختيارها الذكي للّوك الذي يجمع بين الراحة والتميّز.

وكانت إيناس قد أرفقت الفيديو بكلمة "Soon" أو "قريبًا"، دون الكشف تفاصيل إضافية، ما جعل الجمهور يتساءل عمّا إذا كانت تستعد للظهور في عمل درامي جديد أو ربما جلسة تصوير لصالح مجلة أو علامة تجارية، خاصة وأنها لمّحت أكثر من مرة في تصريحات سابقة إلى استعدادها للعودة بقوة إلى الساحة الفنية.

الجدير بالذكر أن إيناس عز الدين استطاعت في السنوات الماضية أن تحجز لنفسها مكانة مميزة في الدراما المصرية، بفضل اختياراتها الدقيقة وأدائها المتزن، وقدرتها على تجسيد أدوار متنوعة تجمع بين القوة والضعف، ما يجعل كل ظهور جديد لها محط أنظار الجمهور والصحافة.

فهل ستكون هذه الإطلالة تمهيدًا لدور مختلف تتقمص فيه شخصية غير مألوفة؟ أم أنها مقدّمة لحملة إعلامية قادمة؟ هذا ما ينتظره جمهورها خلال الأيام القليلة المقبلة.