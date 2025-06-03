المركز الكاثوليكي للسينما ينعى وفاة سميحة أيوب بهذة الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الاب بطرس دانيال وفاة الفنانة الكبيرة سميحة أيوب الذي رحلت عن عالمنا منذ ساعات قليلة وذلك من خلال الصفحة الرئيسية للمركز.

جاء النعي كالاتي:' فقد الوسط الفني المصري والعربي فنانة من طرازٍ خاص ولها تاريخ طويل وممتد ورائع وإبداع لا مثيل له، الفنانة القديرة والمحترمة سميحة أيوب، لذا نطلب لها المغفرة والرحمة من الله والعزاء لذويها ومحبيها الأب/ بطرس دانيال".



ورحلت عن عالمنا الفنانة سميحة أيوب عن عمر يناهز 93 عام بعد رحلة مليئة بالعطاء في السينما والدراما والمسرح، وقدمت أعمال تركت بصمة كبيرة مع جمهورها.



الفنانة القديرة سميحة أيوب من مواليد عام 1932 بدأت حياتها الفنية عام 1947 في فيلم "المتشردة" وكان عمرها 15 عاما، ثم في فيلم "حب" سنة 1948.