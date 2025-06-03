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تامر حسني يكتسح التريند الأول على مستوى الوطن العربي بـ "ملكة جمال الكون" على أنغامي

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  • تامر حسني يكتسح التريند الأول على مستوى الوطن العربي بـ "ملكة جمال الكون" على أنغامي 1/9
  • تامر حسني يكتسح التريند الأول على مستوى الوطن العربي بـ "ملكة جمال الكون" على أنغامي 2/9
  • تامر حسني يكتسح التريند الأول على مستوى الوطن العربي بـ "ملكة جمال الكون" على أنغامي 3/9
  • تامر حسني يكتسح التريند الأول على مستوى الوطن العربي بـ "ملكة جمال الكون" على أنغامي 4/9
  • تامر حسني يكتسح التريند الأول على مستوى الوطن العربي بـ "ملكة جمال الكون" على أنغامي 5/9
  • تامر حسني يكتسح التريند الأول على مستوى الوطن العربي بـ "ملكة جمال الكون" على أنغامي 6/9
  • تامر حسني يكتسح التريند الأول على مستوى الوطن العربي بـ "ملكة جمال الكون" على أنغامي 7/9
  • تامر حسني يكتسح التريند الأول على مستوى الوطن العربي بـ "ملكة جمال الكون" على أنغامي 8/9
  • تامر حسني يكتسح التريند الأول على مستوى الوطن العربي بـ "ملكة جمال الكون" على أنغامي 9/9

القاهرة - محمد ابراهيم -  

 

حقق تامر حسني نجاح كبير جدًا بأغنية "ملكة جمال الكون " الذي يشاركه بها الشامي لتكون ديوتيو باللهجة المصرية والسورية معًا، والأغنية تعاون مشترك في الكتابة والتلحين بينهم.

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ملكة جمال الكون في صدارة قوائم الأكثر استماع بـ أنغامي 

 

وتصدرت أغنية ملكة جمال الكون التريند والمركز الأول بقوائم الاستماع على أنغامي في عدد من البلاد العربية على مستوى الوطن العربي منها مصر، لبنان، قطر، كويت، الأردن، الإمارات، العراق  وغيرهم من دول الوطن العربي.

 

ملكة جمال الكون تريند يوتيوب


كما حققت الأغنية نجاح كبير جدًا باليوتيوب حيث حصدت المركز الأول بقائمة الأكثر استماع بـ 18 مليون مشاهدة في أقل من 10 أيام بمصر، كما تصدرت المركز الأول في الإمارات، والسويد، وألمانيا وغيرهم.

 

 

 

 

كلمات أغنية ملكة جمال الكون


تؤبرلي قلبي هل مشيي قربي عليي شوي
تقتلني هل نظرة أنا شو هل عيون هاي

فيكي جمال الدنيا دي قولي لي بس ازاي

أموت أنا في الضحكة دي بحبك يا عمري الجاي

قلبي أنا ستيلا الغزل يؤبرني رمش العين

بعدك حدا ما في حدا يفداها نور العين

من كم سنة دايب أنا فيكي يا أحلى عيون
إنت هنا بحضني أنا ملكة جمال الكون

بست الوردة على خدها ولا يمكن أرضى يشمها

غيري هي خلاص كدا بقى كلها على بعضها اه إنتي بتاعتي
ولا يمكن

أرضى يشمها

غير هي خلاص
كدا بقى كلها على بعضها إنتي بتاعتي

بوعدك اتحدى الكل لعيونك ولهاد الجمال

بوعدك أنا والله يا عمري وعد رجال إبن رجال

بوعدك اتحدى الكل لعيونك ولهاد الجمال

بوعدك أنا والله يا عمري وعد رجال إبن رجال.

تفاصيل ألبوم لينا ميعاد لـ تامر حسني 

 

وأصدر تامر حسني 3 أغاني فقط حتى الآن من ألبوم لينا ميعاد لصيف 2025، حيث كانت الأغنية الأولى “المقص” باللون الشعبي مع رضا البحراوي وهى الأغنية الدعائية لفيلم ريستارت، والثانية أغنية “ملكة جمال الكون” باللهجة المصرية والسورية مع الشامي على طريقة الفيديو كليب، والثالثة أغنية “حبيبي تقلان” على طريقة الفيديو كليب مع الموزع المصري العالمي علي فتح الله وهى من كلمات وألحان تامر حسني، ومن المتوقع أن يطرح تامر باقي أغاني الألبوم قريبًا.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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