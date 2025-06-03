بهاء سلطان يطرح البرومو التشويقي لـ أغنية "جد الحسين"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان بهاء سلطان البرومو التشويقي لأحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "جد الحسين" بمناسبة موسم الحج، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "سلطان" البرومو، وعلق عليه قائلًا:" قريبًا.. بهاء سلطان ومحمد السيسي جد الحسين".

آخر اعمال بهاء سلطان

بهاء سلطان حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي من خلال أغنية "صاحبي يا صاحبي"، والتي عُرضت ضمن مسلسل "ولاد الشمس" بطولة أحمد مالك وطه دسوقي. الأغنية لامست مشاعر الكثيرين، وانتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقبل "رسيني"، طرح بهاء ميني ألبوم بعنوان "كأنك مسكن"، وضم ثلاث أغنيات: "كأنك مسكن" من كلمات وألحان حمادة فراويلة وتوزيع حاتم محسن، "حن عليا" من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع وسام عبد المنعم، "أنت طيب" من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان أحمد محيي، توزيع يحيى يوسف.

هذه الأغاني لاقت تفاعلًا جيدًا، وحققت نسب استماع مرتفعة على المنصات الموسيقية.