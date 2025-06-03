"الوطنية للإعلام" تنعي سيدة المسرح الفنانة القديرة سميحة أيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، ببالغ الحزن، الفنانة القديرة سميحة أيوب، والتي رحلت عن عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء، قدمت فيها فنًا راقيًا أصيلًا أثرت به العمل الفني، وتربى عليه أجيال.

وقالت "الوطنية للإعلام" في بيانها، إن إبداعات الفنانة الراحلة من دراما ومسرحيات، رسّخت لقيم ومبادئ مجتمعية أصيلة، وأسهمت في تشكيل الوعي وتنوير العقول، وستظل أعمالها خالدة في عقل ووجدان المشاهد المصري والعربي.

وتقدّمت "الوطنية للإعلام" بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفنانة القديرة سميحة أيوب، ولأسرة الفن المصري، داعيةً الله أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.