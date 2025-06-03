صفاء أبو السعود ناعية سيدة المسرح العربي سميحة أيوب: أسطورة فنية وثقافية لامست القلوب وارتقت بالعقول

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة صفاء أبو السعود، سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، التي رحلت عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد رحلة فنية وثقافية حافلة بالأعمال العظيمة والنجاحات المؤثرة في المسرح والإذاعة والسينما والتليفزيون.

وأكدت الفنانة صفاء أبو السعود، أن الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، تعد رمزا من الرموز الفنية العظيمة، تميزت خلال مشوارها الطويل بموهبة نادرة لامست القلوب، وثقافة موسوعية حاضرة ساهمت في الارتقاء بالعقول، فأصبحت بموهبتها وثقافتها وحضورها وإصرارها على التميز والنجاح، أسطورة من الأساطير الفنية التي لن يطويها النسيان، ونجمة لامعة في سماء الفن لن يخفت بريقها مهما طال الزمان.



تابعت قائلة: "رحم الله الفنانة العظيمة سميحة أيوب وألهم جمهورها وأحباءها الصبر والسلوان".

أعمال سميحة أيوب

جدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بدأت حياتها الفنية عام ١٩٤٧ من خلال العرض المسرحي " في خدمة الملكة"، وتوالت أعمالها المسرحية فقدمت ما يقرب من ١٧٠ مسرحية في المسرح العربي والعالمي منها سكة السلامة، كوبري الناموس، مصرع كليوباترا، ست الملك، والناس اللي في التالت، وتم تعيينها عام ١٩٧٢ مديرا للمسرح الحديث، ثم مديرًا للمسرح القومي مرتين في الفترة بين بين ١٩٧٥ و١٩٨٩.

كما تألقت سميحة أيوب في التليفزيون فقدمت مجموعة من أشهر الأعمال منها "ولسة بحلم بيوم، الضوء الشارد، محمد رسول الله، أوان الورد والمصراوية.

وعلى صعيد الأعمال السينمائية تألقت الفنانة الراحلة في عدد كبير من الأفلام منها موعد مع السعادة، لا تطفئ الشمس، فجر الإسلام، القلب له أحكام، أرض النفاق وتيتة رهيبة.