اليوم.. تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا في الشروق

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان تامر حسني لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، اليوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو بالشروق، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة، والتي يتفاعل معها الجمهور.

تامر حسني

آخر أعمال تامر حسني

وكان آخر أعمال تامر حسني هو فيلم ريستارت الذي عرض له مؤخرًا في دور العرض السينمائية ويشارك في البطولة هنا الزاهد، ويضم عددًا من الفنانين منهم باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، ميمي جمال، رانيا منصور، وضيوف الشرف إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، وأحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، يجسد خلاله تامر حسني شخصية مهندس، فيما تظهر هنا الزاهد بدور فتاة شعبية من شبرا وتعيش قصة حب مع تامر.

فيلم تاج

وأيضًا شارك في فيلم تاج والذي دارت أحداثه في إطار كوميدي رومانسي فانتازي، حول شخصية تاج التي يقدمها تامر حسني وهو شاب يعمل مدرس ويكتشف فجأة امتلاكه قوة خارقة، فيما تظهر دينا الشربيني بدور زميلته في المدرسة التي يعمل بها ويعيش قصة حب معها خلال الأحداث.