سارة سلامة تعود مجددًا لتصدر التريند.. فما القصة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة سارة سلامة تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

حيث خطفت سارة سلامة الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت بنطلون واسع جمع بين اللون الأبيض والأزرق مع قميص من نفس الألوان والنقشة ونسقت معهما توب أبيض.

آخر أعمال سارة سلامة

يُذكر أن سارة سلامة شاركت مؤخرًا في مسلسل "نقطة سودة" الذي عُرض في 2024 على قنوات MBC ومنصة "شاهد"، وقد أثارت ضجة بتغير واضح في ملامحها داخل العمل، مما دفع الجمهور للتساؤل عن خضوعها لتجميل.

أبطال مسلسل “نقطة سودة”



المسلسل من بطولة أحمد مجدي، أحمد فهمي، نضال الشافعي، وفاء عامر، أحمد بدير، سماح أنور، وأشرف عبد الغفور، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.